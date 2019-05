UniTo del futuro, tra asili nido e rapporti con il Poli: il duello tra i due candidati rettore svela più similitudini che differenze (e un rispetto rigoroso del timer)

Due candidati, un timer che scorre severo e un gong (in realtà più una specie di sirena) che risuona, impietoso, al termine dei 3 minuti a disposizione per le risposte. Non c'è solo la corsa alla poltrona di Governatore del Piemonte, che scandisce queste prime settimane di primavera. Ma anche a quella di rettore dell' Università di Torino , raccogliendo il testimone di Gianmaria Ajani .

Ecco perché i due candidati, a confrontarsi e discutere negli spazi del rettorato: Stefano Geuna e Alessandro Sembenelli. Più che un duello, però, si è trattato di un confronto dai toni piuttosto pacati, su temi così trasversali (e di buon senso) da trovare le due proposte sostanzialmente concordi. Anche quando si toccano temi come il numero chiuso, il personale, gli spazi occupati e i rapporti con i privati. Qualche increspatura solo nei rapporti con il Politecnico (che Geuna vorrebbe del tutto collaborativi, mentre Sembenelli isola degli ambiti in cui la competizione potrebbe rimanere) e nella valutazione dell'operato dei docenti. Qui è Sembenelli - docente esperto di Econometria - a propendere per il mantenimento dello status quo, mentre Geuna - medico e docente presso la Facoltà di Medicina - invita a "non diventare schiavi dei numeri, mentre devono essere i numeri al servizio delle persone".

Si parte dalle risorse umane e dalla necessità di incrementarle, con i due aspiranti rettori concordi sulla necessità di superare il meccanismo dei punti-organico. Rigorosamente entro i 3 minuti previsti, roba che nemmeno Mike Bongiorno. Numero chiuso e infrastrutture per gli studenti sono altri due temi caldi, ma anche in questo caso c'è sostanziale concordia. "Una filosofia che non condivido - dice Geuna - vede nelle prospettive occupazionali i limiti da porre alle iscrizioni a un determinato corso. Ma io ritengo che un'università, per di più pubblica, deve garantire a tutti la libertà di un percorso di studi. Anche perché spesso le previsioni sono sbagliate. Sull'altro piatto della bilancia ci sono le risorse: poche e per le quali dipendiamo dal ministero. Ma bisogna anche muoversi sul territorio, magari con sinergie per trovare nuovi spazi e nuove aule per una didattica di qualità".