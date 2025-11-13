Cartelli luminosi per le aree pedonali delle scuole: la proposta della circoscrizione 1

A Torino prendono sempre più piede le pedonalizzazioni di fronte alle scuole, per permettere ai bambini e ai ragazzi di entrare e uscire in sicurezza, incentivando il trasporto a piedi o su due ruote. Non sempre, però, è possibile per i vigili transennare le strade, lasciando il rispetto del divieto di transito alla buona volontà degli automobilisti.

Una parziale soluzione potrebbe arrivare dalla proposta del consigliere di circoscrizione 1 Pietro Falletto (PD), che ha presentato una mozione - la sua ultima - in cui propone di valutare l'installazione di cartelli luminosi, come i display della ZTL.

"Davanti all'uscita della Rignon in particolare, ma anche nelle altre scuole - ha spiegato in consiglio durante la presentazione dell'atto - c'è poca visibilità delle zone pedonali a tempo. Non sempre le pedonalizzazioni a tempo sono efficaci perché manca il personale che transenni la zona, così le automobili ignorano la cartellonistica e transitano comunque. Una soluzione che potrebbe facilitare è l'installazione di un cartello luminoso: ci sarebbe maggiore visibilità delle indicazioni che inviterebbero l'automobilista a rispettare l'obbligo in atto".

La proposta è stata approvata dal Consiglio di circoscrizione e ha visto il parere favorevole del coordinatore della commissione pianificazione territoriale Francesco Martinez. "Convocherò una commissione in merito su questa proposta, che condivido - ha commentato -. Faremo una proposta per individuare qualche scuola specifica per avviare una sperimentazione".