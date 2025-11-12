Da Furlan a Nargiso, le leggende del tennis giocano al Politecnico

Prosegue la Nitto ATP Finals Week al Politecnico di Torino. Venerdì 14 novembre è in programma sul campo allestito nel cortile di fronte all’Aula Magna del Campus Ingegnerie di Corso Duca degli Abruzzi un Torneo di esibizione di pickleball Legend Pro-AM, in cui grandi campioni del tennis sfideranno un team del Politecnico.

La squadra delle Leggende sarà composta da Flavia PENNETTA, opinionista ed ex tennista italiana, vincitrice degli US Open 2015; Renzo FURLAN, opinionista, già coach di Jasmine Paolini, Davis man e numero uno italiano per oltre tre anni; il tennista spagnolo già n.2 al mondo ATP, Alex CORRETJA; il tennista giapponese Shūzō MATSUOKA. Dall’altra parte della rete una squadra composta da personale e studenti del Politecnico di Torino, guidata da Diego Nargiso, ex tennista professionista e Senior Sport Manager dell’Ateneo.

In occasione delle Nitto ATP Finals 2025 e nell’ambito del progetto “PoliTo Sporty Week”, che punta a valorizzare lo sport e a integrarlo sempre più nella vita universitaria, il Politecnico di Torino ha organizzato un’intera settimana di attività dal 10 al 14 novembre.

"L'Ateneo apre le sue porte con talk e incontri che uniscono sport, formazione e innovazione – sottolinea il Rettore del Politecnico di Torino Stefano Corgnati – Lo sport, insieme alla formazione e alla ricerca, rappresenta un pilastro fondamentale per la crescita personale e professionale dei nostri studenti e delle nostre studentesse. L’utilizzo degli spazi del Campus per lo sport e per iniziative che coinvolgono attivamente la nostra comunità studentesca internazionale è un segno concreto della volontà del Politecnico di aprirsi alla città, promuovendo un’università non solo come luogo di formazione, ma anche come spazio di benessere, dialogo e partecipazione.”

In questi giorni è allestito presso il Campus Ingegnerie di Corso Duca Degli Abruzzi un campo dedicato al pickleball, che ospita dal 10 al 14 novembre alcune partite del torneo Master del circuito FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel) “Road to Torino”, in una doppia declinazione: promozionale e agonistica. Il campo di pickleball rimarrà aperto tutta la settimana per la comunità dell’Ateneo dalle 9 alle 17 e ospiterà ogni giorno una partita ufficiale della “Road to Torino”.

Martedì 11 novembre presso la Sala Emma Strada del Politecnico si è tenuto il talk ''L’Italia del tennis: tecnologie e metodologie vincenti" con la presenza di Michelangelo Dell’Edera, Team manager della Nazionale italiana di Tennis e Direttore dell’Istituto superiore di Formazione “Roberto Lombardi”.

Dopo gli interventi introduttivi del Rettore del Politecnico di Torino Stefano Corgnati, del Vicerettore per la Società, la Comunità e per l'Attuazione del programma, con delega allo sport, Stefano Sacchi e di Diego Nargiso, Senior Sport Manager del Politecnico, è stata presentata la strategia del Politecnico per sostenere l’attività sportiva dell’Ateneo e promuovere i valori dello sport alla comunità politecnica.

Sono state illustrate anche le tante ricerche che l’Ateneo sviluppa in ambito sportivo, dai materiali innovativi all’analisi delle condizioni climatiche in relazione alla performance sportiva, fino alle tecnologie per gli sport paralimpici e al mental coaching per stimolare il benessere in ambito sportivo e lavorativo.