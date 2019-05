Gli artigiani torinesi al voto: nell'urna ci vanno burocrazia, autonomia e Tav. Anche a costo di un referendum

Imprenditori, titolare di aziende, ma soprattutto elettori. Sono (anche) questo gli artigiani piemontesi, che così come tutti gli altri aventi diritto si preparano alle votazioni Regionali del prossimo 26 maggio.

Oltre a carta d'identità e tessera elettorale, però, porteranno con sé al seggio anche richieste e proposte per i tre candidati alla poltrona di governatore: Giorgio Bertola, per il Movimento Cinque Stelle, Sergio Chiamparino per il centrosinistra e Alberto Cirio per il centrodestra. Tre, in particolare, i temi che più sentono vicini alla propria quotidianità: lotta alla burocrazia, autonomie e infrastrutture, in particolare Torino-Lione.

Lo rivela l'indagine che ha fatto Confartigianato Torino, a poche settimane dalla consultazione elettorale. E le percentuali non lasciano spazio a interpretazioni: la totalità delle persone che hanno risposto al sondaggio hanno indicato lo snellimento della burocrazia come priorità, mentre il 58% ha richiesto incentivi per le imprese, e il 45,5% il rilancio delle infrastrutture. Un tema, questo, finito a pari merito (45,5%) con la lotta all’abusivismo.