Negozi aperti fino alle 24, animazione musicale e divertimento: è la notte bianca che si terrà a Orbassano domani, sabato 5 luglio, in coincidenza con l'inizio dei saldi estivi.

Saranno coinvolte via Roma, via Cavour, piazza Umberto I, via Vittorio Emanuele, via Alfieri, via Montessori, via San Rocco, via Papa Giovanni XXIII, via III Reggimento Alpini. Organizza Confesercenti con il Comune e il locale Distretto urbano del commercio (Duc).