Leonardo: il ministro Bonisoli inaugura la mostra ai Musei Reali di Torino

"È la prima volta che vedo l'autoritratto di Leonardo, sono molto contento e sento la responsabilità di questo momento”. Lo ha detto il ministro per i Beni e le attività culturali Alberto Bonisoli, a Torino per inaugurare la mostra "Leonardo da Vinci. Disegnare il futuro", allestita ai Musei Reali per i cinquecento anni dalla morte di Leonardo da Vinci. “I tesori e il patrimonio che Leonardo ci ha lasciato - ha aggiunto il ministro - verranno condivisi e messi a disposizione di tutti i cittadini. Questo è un momento che ci deve fare riflettere sul significato della figura di Leonardo, su cosa vuol dire ricordarci oggi di interpretare quello che è stato il suo messaggio come genio e gigante del Rinascimento”. Poi, sulla possibilità di prestare qualche opera alla Francia, Bonisoli ha aggiunto: “Quello che conta in questo momento è organizzare al meglio le celebrazioni qui in Italia. Stiamo ragionando da settimane con il mio collega francese su quello che possiamo fare per dare una mano anche ad altri paesi europei, fra cui la Francia, per celebrare al meglio quello che è un nostro orgoglio nazionale". Il ministro si è soffermato dinanzi l’autoritratto di Leonardo in compagnia della sindaca Chiara Appendino e del presidente della Regione Sergio Chiamparino. Quest’ultimo, durante la conferenza stampa, ha poi detto: “Mi dicono che Leonardo avesse una passione per un formaggio piemontese della Val Borbera, il Montebore, e per il Buco di Viso, il primo traforo alpino che collega Italia e Francia. Qui mi fermo perché non voglio risvegliare qualche assonanza. Ad ogni modo, credo che iniziative come questa servano a confermare, oltre al valore culturale dell’artista, una sua profonda modernità”.