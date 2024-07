L'assessore di Torino Mazzoleni nuovamente indagato a Milano

C'è anche l'assessore all'Urbanistica del Comune Torino Paolo Mazzoleni tra gli otto indagati della Procura di Milano per il cantiere "Residenze Lac" di via Cancano 5, nel capoluogo lombardo. Questa mattina c'è stato un blitz della Guardia di Finanza al Parco delle Cave, dove è in costruzione un complesso residenziale di tre torri.

Qui nel quartiere di Baggio sono in fase di realizzazione 77 appartamenti, finiti nel mirino dei pm Marina Petruzzella e Mauro Clerici per abusi edilizi, lottizzazione abusiva, abuso d'ufficio e false attestazioni.

Tra gli indagati figura appunto Mazzoleni, in passato anche presidente dell'Ordine degli Architetti di Milano, che era già sotto inchiesta per la vicenda delle palazzina di piazza Aspromonte. In entrambi i casi le indagini riguardano la sua attività di professionista, precedenti all'incarico istituzionali con la Città di Torino.