Ruffino (FI): “Parco della Salute non sia in discussione. Chiamparino non strumentalizzi”

“Parco della Salute è un’opera fondamentale, su cui è necessario interrogarsi soltanto in merito al numero di posti letto, ma che non si può mettere in discussione. Non si offra a Chiamparino la possibilità di fare campagna elettorale su temi dati per scontati", afferma l’onorevole Daniela Ruffino di Forza Italia.

"E’ evidente che Sergio Chiamparino farà di tutto per evitare di parlare in campagna elettorale di ciò che non va della sua amministrazione. Non parlerà di Sanità per cercare di far fronte alle critiche che tutti gli muovono sulle liste d’attesa troppo lunghe o sulla chiusura di strutture sanitarie del territorio, così come non parlerà di crescita economica se non discutendo di Tav, tralasciando il baratro in cui sono cadute le aziende e il commercio della Regione Piemonte in questi cinque anni di crisi. E’ importante che i messaggi che arrivano da Roma siano chiari: sì a confronto e dialogo ma mai messa in discussione del progetto. Questo per evitare che il presidente usi strumentalmente le comunicazioni per farsi campagna elettorale".