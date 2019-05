Strade dissestate a Verolengo: CasaPound “tappa” alcune buche

Ieri sera una squadra di militanti di CasaPound insieme ad alcuni residenti è intervenuta per effettuare un'azione di sistemazione del manto stradale in via Rivora a Verolengo dove da una settimana si erano formate due buche profonde che hanno creato disagi a pedoni e automobilisti oltre a comportare un serio rischio per la sicurezza.

Domenico Giraulo, referente di CasaPound per la cintura nord di Torino, ha commentato l'azione: “Considerando che per giorni l'amministrazione non ha mosso un dito per provvedere alla sistemazione delle buche, noi non abbiamo esitato a rimboccarci le maniche per ricoprirle prima che si verificasse un incidente o un infortunio. La sindaca Giachello, solerte ad attaccarci per ogni nostra azione di riqualifica, non è in grado di badare alle strade del ‘suo’ comune. Mentre tutti gli altri partiti si ricordano dei cittadini solo in campagna elettorale, CasaPound è al loro fianco 365 giorni l'anno: questa è la differenza tra noi e loro.”