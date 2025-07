La stanza anti-aborto del Sant’Anna deve essere chiusa: Il Tar accoglie il ricorso presentato da CGIL e associazione SNOQ

La Stanza dell’Ascolto all’Ospedale Sant’Anna di Torino deve chiudere, perché la convenzione, voluta dalla Regione Piemonte, siglata tra la Città della Salute di Torino e l'associazione pro-vita che la sta gestendo da settembre del 2024, è illegittima.

A stabilirlo è il TAR del Piemonte, attraverso la sentenza pronunciata a seguito del ricorso presentato da Cgil Torino e Piemonte insieme all’Associazione “Se non ora quando? Torino”.

“Esprimiamo soddisfazione per la decisione presa dai giudici amministrativi, che hanno ritenuto valide le ragioni che ci hanno portato ad opporci al progetto anti-abortista della Regione Piemonte. Questa sentenza difende il diritto delle donne di decidere in libertà del proprio corpo, come sancito dalla legge 194 che regolamenta dal 1978 l’interruzione volontaria delle gravidanza. Ringraziamo, per il lavoro svolto con dedizione e professionalità, gli avvocati Piero Nobile, Sofia Mercaldo, Vittorio Angiolini, Stefano Invernizzi , Corrado Guarnieri, Francesca Romana Guarnieri” dichiarano Elena Ferro, segretaria della CGIL Torino, Anna Poggio, segretaria della CGIL Piemonte e Laura Onofri, presidente dell’Associazione “Se non ora quando? Torino”.

Di parere diverso, ovviamente, il commento della Regione: “Il TAR respinge i motivi di ricorso che affermavano una presunta violazione della legge 194, affermando la piena legittimità del servizio di volontariato promosso nella stanza dell'ascolto. Si limita a contestare all'azienda ospedaliera di non aver scritto nella convenzione la verifica in concreto dei requisiti di professionalità, esperienza e formazione in capo ai volontari e alle volontarie. Ma siccome la delibera impugnata era già in scadenza e l'associazione ha tutte le figure professionali, esperte e formate richieste dal TAR, immagino che la riscrittura della nuova convenzione potrà contenere senza problemi le indicazioni del TAR, offrendo così continuità ad un'azione di aiuto alle donne in difficoltà proprio lì dove serve”, ha dichiarato l’assessore regionale alle Politiche sociali Maurizio Marrone.