Quasi 100 milioni per i Comuni piemontesi nel primo semestre 2025

“Nel corso del primo semestre 2025 i pagamenti ai Comuni ammontano a 96.820.987 euro di cui oltre 44 milioni per contributi agli investimenti”. Così ha risposto l’assessore Andrea Tronzano, nel corso del question time, all’interrogazione presentata da Mauro Calderoni (Pd) “Richiesta di chiarimenti sul grave ritardo nei pagamenti ai Comuni da parte della Regione”

“Molti Comuni piemontesi lamentano gravi ritardi nei pagamenti da parte della Regione pur avendo rendicontato da mesi – in alcuni casi da oltre un anno – spese già sostenute per interventi finanziati con fondi statali, europei o regionali” ha spiegato Calderoni. “Il blocco dei flussi finanziari – prosegue l’esponente del gruppo Pd - rischia di compromettere l’equilibrio economico-finanziario dei Comuni e la loro capacità di garantire e programmare servizi essenziali alla cittadinanza”. Una situazione aggravata da problemi, comunicati dal Ministero dell’Interno, sull’erogazione del Fondo di solidarietà comunale 2025.

L’assessore Tronzano ha aggiunto “che i pagamenti del primo semestre 2025 si sono avuti nonostante la limitazione su questi prevista nel corso dell’esercizio provvisorio”.

Nel corso del question time è stata data risposta anche alle interrogazioni: 475 “Emergenza Medici di Famiglia in Valsessera. Quali strategie per garantire l'assistenza sanitaria nelle aree interne e nei piccoli comuni piemontesi?” di Simona Paonessa (Pd); 478 “Urgente modifica degli orari dei bus sulla linea Bobbio Pellice-Pinerolo nel periodo 15 giugno-14 settembre 2025” di Monica Canalis (Pd); 479 “Accorpamento di reparti presso l'ospedale San Giacomo di Novi Ligure” di Davide Buzzi Langhi (Fdi); 480 “Chiusura della Strada Provinciale 147 di Carrega Ligure - violazioni dei diritti fondamentali dei cittadini e servizi essenziali” di Pasquale Coluccio (M5s); 481 “Quali tempistiche per l'attivazione del tavolo permanente di coordinamento per le Case della Comunità?” di Valentina Cera (Avs); 482 “Sospensione dei rimborsi del Bonus Nido INPS per strutture educative regolarmente autorizzate ma non inserite formalmente nella 'carta dell'asilo nido o micro-nido' - richiesta di chiarimenti alla Regione Piemonte” di Sarah Disabato (M5s); 483 “Gravi episodi di presunti maltrattamenti in una comunità per disabili nel Pinerolese: quali azioni della Regione per garantire trasparenza e controlli?” di Andrea Cerutti (Lega).