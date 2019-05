Furto all'interno di un istituto professionale: due persone arrestate

Furto all'interno di un istituto professionale, ma i piani non sono andati come speravano i malviventi. Il fatto è accaduto lo scorso lunedì. Un passante, mentre si trovava a bordo della sua auto in via Pergolesi, ha visto due persone, con due borsoni di grandi dimensioni, scavalcare la recinzione di un istituto professionale. Il passante ha allertato la polizia e, tenendosi a distanza, ha seguito i due comunicando la via di fuga di questi ultimi a i poliziotti.