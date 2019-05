Torino Jazz festival, gli eventi in calendario sabato 27 aprile

Quest'anno, per avvicinare il più possibile nuovi pubblici alla musica, il TJF si arricchirà della sezione ‘Open Air’. Saranno soprattutto le marching band a portare il jazz nelle strade, nei mercati e in giro per i quartieri. Dalle ore 10 alle ore 15.30, nei mercati (corso Spezia, via Di Nanni, piazza della Vittoria, piazza Foroni e piazza della Repubblica, Mercato Centrale) e nel centro storico, si esibirà la marching band Bandakadabra - gruppo che fa delle vie e delle piazze lo scenario ideale per suonare e il luogo da cui trarre ispirazione rielaborando rocksteady, balkan, swing - accompagnata dalle danze scatenate dei ballerini di lindy hop.

OPEN AIR

MARCHING BAND E BALLI LINDY HOP PER I MERCATI DI TORINO

Dalle ore 10.00 alle ore 15.30

ore 10.00 mercato di corso Spezia

ore 10.50 mercato di via Di Nanni

ore 11.45 mercato di piazza della Vittoria

ore 12.40 mercato di piazza Foroni

ore 14.30 mercato di Porta Palazzo

ore 15.00 mercato Centrale (piazza della Repubblica)

BANDAKADABRA + BALLERINI LINDY HOP

Gipo Di Napoli, grncassa e facezie

Stefano “Piri” Colosimo, tromba

Giulio Piola, tromba

Francesco “Cecio” Grano, sax tenore

Marco Di Giuseppe, sax tenore

Tiziano Di Sansa, sax contralto

Giorgio Giovannini, trombone

Renato Tarricone, rullante

Filippo Ruà, tuba

Bandakadabra Is Back in Town. Torna in città la banda, “eccellenza torinese” per definizione. Torna il gruppo che fa della vie e delle piazze lo scenario ideale in cui esibirsi e il luogo da cui trarre ispirazione rielaborando rocksteady, balkan e swing. La

Bandakadabra si è guadagnata l’affetto degli appassionati grazie a un mix di musica e cabaret, energia da formazione street e sound da orchestra anni Trenta. Backing band di Vinicio Capossela, del poeta Guido Catalano, di Samuel e del rapper Willie Peyote, è

anche pronta a farsi valere in sala d’incisione, come dimostra il recente Entomology2.

CONCERT

Ore 17.30 – Teatro Piccolo Regio Giacomo Puccini, PIAZZA CASTELLO 215

ICP TRIO FEAT HAN BENNINK & CLGENSEMBLE



ICP TRIO: Han Bennink, batteria - Wolter Wierbos, trombone - Ernst Glerum, double bass



CLG ENSEMBLE: Dario Bruna, direzione, batteria - Monica Fenu, coordinamento tecnico - Ramon Moro, tromba elettronica

La Cooperativa Sociale CLGEnsemble gestisce un centro diurno per disabili psicofisici e lavora alla realizzazione di percorsi musicali a carattere relazionale. Da anni il CLGEnsemble propone un discorso di integrazione che coinvolge i linguaggi delle arti. L’ensemble crea progetti in grado di integrare efficacemente persone disabili e professionisti della musica. In questa occasione il gruppo incontra uno dei più influenti artisti dell’avanguardia europea: Han Bennink. Il batterista è un’icona della storica scena olandese, un personaggio eclettico e istrionico: con lui sul palco accadono sempre cose imprevedibili. Qui guida un trio estrapolato dalla ICP Orchestra (Instant Composers Pool), formazione olandese tra le più rilevanti in Europa.

PRODUZIONE ORIGINALE TJF

POSTO UNICO NUMERATO € 5,00





JAZZ clHUB

Ore 19.00 – Jazz Club Torino, PIAZZALE VALDO FUSI

VERNISSAGE DELLA MOSTRA ''BLACK PEOPLE IN A WHITE WORLD''

È presente l’autore Valerio Corzani

a seguire

Ore 19.30 – Jazz Club Torino, PIAZZALE VALDO FUSI

TATÈ NSONGAN TRIO “DIKALO - ASCOLTAMI!”

Tatè Nsongan, chitarra, voce, percussioni - Samba Mbaye, batteria, voce, percussioni - Paul Zogno, basso

Brani originali di world music in cui si fondono la tradizione musicale camerunese, gli strumenti classici europei e la new soul music. Il risultato è un mix avvolgente di lingue e stili, di pop e profondità africana.

Info concerto e prenotazione cena: tel. 011882939; info@jazzclub. torino.it jazzclub.torino.it; facebook: @jazzclubto

INGRESSO GRATUITO





JAZZ clHUB

Ore 19.00 – Piazza dei Mestieri, VIA JACOPO DURANDI 13

TORINO NIGHT ENSEMBLE FEAT. FAMOUDOU DON MOYE - “ANTHROPOSOPHIE”

Famoudou Don Moye, batteria, percussioni - Johnny Lapio, composizione, conduzione, tromba - Luca Biggio, clarinetto basso, sax tenore

Beppe Golisano, sax baritono

Francesco Partipilo, sax contralto

Emanuele Francesconi, pianoforte

Michele Anelli, contrabbasso



Il TNE raccoglie alcuni dei più rappresentativi musicisti legati all’area sperimentale torinese. Per l’anniversario dei cinquant’anni dell’Art Ensemble of Chicago in Europa, il gruppo ospita il percussionista Don Moye, gigante dell’avanguardia jazzistica americana, africana ed europea. La suite, a firma del trombettista Johnny Lapio, propone un viaggio onirico tra realtà fisica e spirituale.

Info prenotazione concerto: tel. 01119709600; eventi@piazzadeimestieri.it / piazzadeimestieri.it; facebook: @piazzadeimestieri

INGRESSO GRATUITO

JAZZ clHUB

Ore 21.00 – Bagni pubblici di via Agliè, VIA AGLIÈ 9

IL GRANDE GATSBY - READING

Giuseppe Culicchia, voce narrante - Donato Stolfi, batteria e percussioni

Lo scrittore Giuseppe Culicchia, già traduttore di Francis Scott Fitzgerald (“I racconti dell’età del jazz”), con l’accompagnamento poco ortodosso delle percussioni di Donato Stolfi, legge alcune pagine de ''Il Grande Gatsby''. Rivive per una sera il romanzo che più di ogni altro ha raccontato i 'ruggenti anni Venti', impastati di proibizionismo, emancipazione femminile e jazz. Info prenotazione concerto: tel. 0115533938 bagnipubblici@consorziokairos.org bagnipubblici.wordpress.com

INGRESSO GRATUITO

JAZZ clHUB

Ore 21.00 – FolkClub, VIA PERRONE 3 BIS

PETER EVANS & LEVY LORENZO

Peter Evans, tromba - Levy Lorenzo, percussioni, elettronica

Un vero e proprio duo delle meraviglie che si è formato nel 2016, ma ha già una buona attività live e in sala d’incisione (“Q”, del 2018). Lorenzo suona diversi strumenti di propria costruzione insieme a percussioni, gong e un arsenale di elettronica in un fitto dialogo intrecciato con la tromba acustica di Evens che i due descrivono come fatto di «rumore, mistero, precisione e caos».

PROD ESCLUSIVA TJF

Info prenotazione concerto: tel. 0115712791 (lunedì-venerdì 10.00/17.00); folkclub.it INGRESSO GRATUITO CON TESSERA FOLKCLUB

JAZZ clHUB

Ore 21.00 – B-Locale, VIA BARI 22

GIANNI DENITTO “KĀLA”

Gianni Denitto, sax alto, elettronica

KĀLA è il racconto di tre anni di tournée, masterclass in conservatori e, soprattutto, della collaborazione di Denitto con musicisti di ogni parte del mondo, dal Nepal alla Svezia. Un percorso musicale e geografico che accompagna gli ascoltatori in un viaggio che unisce la darbuka marocchina al balafon di Dakar, la monodia dei raga indiani all’improvvisazione jazz. KĀLA attraversa sonorità lontane, ma il baricentro resta sempre uno, il sassofono.

Info prenotazione concerto: tel. 011 19500859 - 380 3055108; ass.b.locale@gmail.com; facebook: @circoloBlocale

INGRESSO GRATUITO CON TESSERA ARCI



JAZZ clHUB

Ore 21.30 – Associazione Culturale Blue Train, VIA ALFONSO BONAFOUS 2

PLOT “JUST GO THERE”

Rossella Cangini, voce, elettronica - Claudio Lodati, chitarra, elettronica

Un viaggio sonoro tra jazz, elettronica creativa, melodie struggenti accanto a suoni taglienti, composizioni originali e rivisitazioni di classici, atmosfere magiche. Questo e molto altro ancora è PLOT, un duo di voce e chitarra emozionante, fuori dalle convenzioni.

Info prenotazione concerto: tel. 388 0563862; bluetraintorino@ gmail.com, facebook: @bluetrainturin

INGRESSO GRATUITO CON TESSERA UISP

JAZZ clHUB

Ore 21.30 – Jazz Club Torino, PIAZZALE VALDO FUSI

MAURIZIO CUCCUINI QUINTET

Maurizio Cuccuini, batteria - Dario Terzuolo, sax tenore e soprano - Alfonso Domenici, sax contralto e soprano - Paolo Birro, pianoforte - Aldo Zunino, contrabbasso

Una formazione nel solco della tradizione Post Bop, con brani originali e altri tratti dai repertori di Pharoah sanders, Tony Williams e Tom Harrell.

Info concerto e prenotazione cena: tel. 011882939; info@jazzclub.torino.it jazzclub.torino.it; facebook: @jazzclubto

INGRESSO GRATUITO

JAZZ clHUB

Ore 22.00 – Ai Tre Bicchieri, VIA CARLO IGNAZIO GIULIO 29

ALBORAN TRIO

Paolo Paliaga, pianoforte - Dino Contenti, contrabbasso - Ferdinando Faraò, batteria, percussioni

Questo trio cerca un modo nuovo di far suonare la più tradizionale delle formazioni, un lavoro premiato, alcuni anni fa, con un contratto in esclusiva con l’etichetta tedesca ACT, la stessa di Esbjorn Svennson. Il programma ruota su brani originali di Paolo Paliaga. Di recente il trio ha ripreso il suo cammino live e in sala d’incisione.

Info concerto e prenotazione cena: tel. 3933240357; ai3bicchieri@ libero.it / facebook: @CircoloAi3Bicchieri

INGRESSO GRATUITO CON TESSERA C.A.P.I.T.

JAZZ clHUB

Ore 22.00 – Capolinea8, VIA MADDALENE 42

HERMANOS – A VIRTUOSO GUITAR TRIO “HOMENAJE A PACO”

Concerto di Flamenco-Jazz

Max Puglia, Nico Di Battista, Francesco Cavaliere, chitarre A pochi anni dalla scomparsa del Maestro della chitarra Paco De Lucia, i 3 chitarristi ricordano il loro ispiratore con un concerto/spettacolo di flamenco jazz che vuole essere uno sguardo appassionato su un poeta che visse fino in fondo tutti i suoi amori, per sognare insieme a occhi aperti il teatro della vita. Info prenotazione concerto: tel. 3404991973 INGRESSO GRATUITO JAZZ clHUB Ore 23.30 – Mad Dog, VIA MARIA VITTORIA 35 LATE NIGHT JAM SESSION Nella cornice di un locale unico prendono vita le jam session del TJF con ospiti a sorpresa tutte le sere Info: tel.0118120874; prenotazioni@themaddog.it; INGRESSO GRATUITO CON TESSERA MSP ITALIA