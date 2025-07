Dalla Val Sangone al Canavese con le note di Mendelssohn Festival e Organalia

Mendelssohn Festival - International Summer Concerts and Cours a Giaveno

Il Mendelssohn Festival - International Summer Concerts and Cours celebra i giovani talenti e, giunto alla dodicesima edizione consecutiva, si conferma come un appuntamento di riferimento per la musica classica d’eccellenza, ma anche una piattaforma di crescita per i giovani musicisti. La manifestazione è in programma da domenica 27 luglio a domenica 3 agosto nella chiesa dei Batù di Giaveno , con il patrocinio della Città metropolitana di Torino. La formula del Festival si è arricchita e orientata al coinvolgimento delle nuove generazioni: i giovani si esibiranno durante i concerti matinée, con interpreti provenienti da diversi Conservatori italiani, ma apriranno anche i concerti serali accanto a grandi nomi del concertismo internazionale. I migliori talenti potranno usufruire di borse di studio per l’accesso alla Masterclass pianistica. Gli under 14 potranno accedere gratuitamente ai concerti e avvicinarsi al linguaggio della musica classica.

Il cuore formativo del Festival resta la Masterclass di alto perfezionamento pianistico, affidata al maestro Ippazio Ponzetta, pianista e compositore di fama internazionale, e al maestro Gabriele Braga, suo brillante ex allievo, oggi docente e concertista. L’obiettivo è offrire a ogni corsista strumenti concreti per l’acquisizione di un metodo di studio efficace e personale, nonché occasioni pubbliche di confronto artistico. Il Festival propone inoltre una serie di lezioni-conferenza aperte al pubblico con esperti del settore musicale e concerti serali con ospiti di rilievo internazionale, tra i quali Pavel Ionescu, Valerio Premuroso e Angelo Castaldo). Tanti saranno i momenti di condivisione, ascolto e crescita, in un clima informale e accogliente.

L’evento è realizzato grazie al patrocinio e al contributo dell’Assessorato alla Cultura della Città di Giaveno, al patrocinio della Città e della Città metropolitana di Torino, della Regione Piemonte e dell’ENAC, con il contributo della Fondazione Magnetto di Alpignano, in collaborazione con l’AIAM, la Casa Mistral, le associazioni Val Sangone Turismo e Fanny Mendelssohn e i Conservatori Giuseppe Verdi di Torino, Antonio Vivaldi di Alessandria, guido Cantelli di Novara e Fausto Torrefranca di Vibo Valentia.

Per saperne di più si può scrivere a mendelssohnacademy@gmail.com, consultare il sito Internet www.mendelssohnmusicinstitute.com o la pagina Facebook Mendelssohn Music Institute

Organalia ad Andrate e a Corio

Organalia ritorna invece nel Canavese, dopo i successi ottenuti a Romano e a Chiaverano, con un concerto per organo e voce in programma sabato 19 luglio alle 21 ad Andrate nella chiesa parrocchiale dedicata a San Pietro in Vincoli . Verrà valorizzato l’organo che Carlo Silvestro Velatta costruì nella seconda metà del XVIII secolo, restaurato dalla Bottega Organara Dell'Orto & Lanzini di Dormelletto, che ne cura la manutenzione. La serata è interamente al femminile con il mezzosoprano Marta Fumagalli accompagnata all’organo dalla più giovane interprete di Organalia 2025, Alessia Torello Viera, che ha appena conseguito la Maturità al Liceo Lagrangia di Vercelli.

Il programma parte dalla Polifonìa medievale per giungere sino al Barocco del '600, con pagine di Girolamo Frescobaldi, Andrea Gabrieli, Johann Jakob Froberger, Bernardo Storace e Dieterich Buxtehude. Per organo e voce si possono invece ascoltare brani di Magister Perotinus, Giambattista Riccio, Girolamo Frescobaldi, Giovanni Legrenzi e di Francesco Spagnoli detto “Rusca”. In programma anche l’Ave Generosa per voce sola di Ildegard von Bingen. L’organizzazione del concerto con ingresso a libera offerta è sostenuta dal Comune di Andrate, con il patrocinio della Città metropolitana di Torino.