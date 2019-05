Regionali 2019, ecco il listino del Movimento 5 stelle a sostegno di Bertola

"Sono qui a presentare un listino che non avrei voluto presentare, perché vorremmo una legge che faccia scegliere tutti i rappresentanti ai cittadini piemontesi con un voto di preferenza. E invece nel corso della legislatura che va a finire hanno fatto di tutto per affossare il percorso di questa riforma, soprattutto il Pd, ma anche Forza Italia". Manca un riferimento al Carroccio, alleato al governo di Roma, ma in realtà l'affondo è ancora più affilato: "Della Lega non parlo, perché di fatto è stata assente in qualunque dibattito o discussione".