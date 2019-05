Seminario su moviereading e audiodescrizione per i non vedenti

Ha senso per un non vedente andare al cinema? Esistono ausili che possano facilitare l'accesso ai film da parte dei disabili visivi? A queste stimolanti domande intende dare risposta il seminario in programma per sabato 11 maggio presso l'Associazione Pro Retinopatici e Ipovedenti (A.P.R.I.-onlus).



Il Comitato Giovani dell’associazione APRI onlus, in collaborazione con Torino Più Cultura Accessibile, organizza infatti, nella mattinata di sabato 11 maggio, dalle ore 9.30 alle ore 12, nell’aula magna della sede centrale di via Nizza 151 a Torino, un seminario teorico pratico dedicato all’audiodescrizione e all’utilizzo di Moviereading, app che consente di seguire in modalità domestica ed in modalità cinema un film, ricevendone direttamente l’audiodescrizione dal proprio smartphone.

Il seminario sarà condotto da Daniela Trunfio di Torino Più Cultura Accessibile, da Dajana Gioffrè e Daniel Auricchia del Comitato Giovani di APRI onlus. Oltre all’illustrazione dell’importanza di un servizio di audiodescrizione quale veicolo culturale, verranno altresì mostrate, in tempo reale, le operazioni pratiche per ricavare da vari siti della rete film audiodescritti nonché le tecniche per scaricare e servirsi dello strumento Moviereading. Si richiede a coloro che interverranno di giungere possibilmente già muniti dei personali smartphone o I-phone.



"Il cinema rappresenta un importante strumento culturale" - dichiara il presidente di APRI-onlus Marco Bongi - "ma anche un potentissimo fattore di integrazione ed inclusione sociale. Per questo intendiamo promuoverne la conoscenza fra i non vedenti, gli ipovedenti, insegnanti ed operatori del settore".



La partecipazione, aperta a tutti, è gratuita. Iscrizione obbligatoria entro giovedì 9 maggio a: dajana.gioffre@gmail.com oppure tel. 340.584.7981



Per ulteriori info: tel. 360 - 77.19.03