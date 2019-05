Un evento per essere di successo deve essere progettato e pianificato nei minimi dettagli

Per ottenere risultati soddisfacenti nel realizzare un evento non bastano più passione, coraggio ed entusiasmo e non si può agire da soli ma serve più metodo. Dare metodo non significa creare un manuale d’uso buono per ogni occasione, ma far parlare tra loro le principali operation, accrediti, accomodation, arrivi & partenze, trasporti, rate card, volontari & staff, ticketing, sicurezza e molto altro ancora, riducendo al minimo l’errore umano e aumentando l’affidabilità dei processi. Serve inoltre strategia per coprire tutte le aree specifiche di un evento e una capacità operativa di alto livello, che consenta un flusso continuo di scambio di informazioni. In ultimo, serve anche grande competenza nel progettare un evento. Rossella Bussetti è organizzatrice da oltre trent'anni di eventi sportivi, istituzionali e congressuali di successo in Italia e all'estero. General manager della società Orion Sky Global LTD, ha ideato e progettato con il suo staff tecnico “EGMS”, un software rivoluzionario in grado di coprire tutte le aree operative di un evento. L'abbiamo incontrata per saperne di più su questo rivoluzionario software.

Quali sono le capacità operative dell'EGMS?

" L'EGMS è un software realizzato con lo scopo di diventare uno strumento capace di aiutare chiunque a organizzare un evento, ma soprattutto capace di gestire le attività da svolgere. Si tratta in effetti di uno strumento in grado di programmare la gestione, pianificare e monitorare i budjet nei minimi dettagli, prima, durante e dopo l'evento. Stiamo parlando di una piattaforma integrata di tipo web-based, con applicazioni multi-utente e multi-posizione, che consente un flusso continuo di scambio delle informazioni tra più operatori, anche basati in location e differenti che possono operare simultaneamente sugli stessi moduli”.

Questa piattaforma può essere utilizzata da chiunque?

“Certamente si! Basta una semplice preparazione di base e una volta effettuato l’inserimento dei dati, si può gestire l'intero evento dalla A alla Z. Le applicazioni del nostro software sono veloci ed efficienti e hanno un’elevata possibilità di espansione e personalizzazione. Tutto è basato su di un database modulare unificato, che consente l’interoperabilità completa e lo scambio di informazioni attraverso diverse aree e la gestione di un evento, sia esso sportivo, istituzionale o aziendale, diventa quindi più efficiente e meno costosa, arrivando anche a tagliare i costi fino al 40%. Inoltre, le applicazioni possono essere gestite attraverso diversi dispositivi come PC, tablet o smartphone, purché connessi ad internet, anche da più utenti”.