Notte Bianca di Carmagnola: via Torino si anima con eventi, intrattenimenti e buon cibo

Torna per la quarta edizione la Notte Bianca di via Torino, la grande festa dell’estate carmagnolese che abbina divertimento, intrattenimenti per tutte le età, musica e balli, cabaret, gastronomia, degustazioni e valorizzazione del commercio locale.

Promossa e organizzata dal Comune di Carmagnola – Ufficio Manifestazioni – in collaborazione con la Pro Loco e la SOMS Domenico Ferrero, con il sostegno di diverse aziende del territorio e di vari esercizi commerciali, l’iniziativa coinvolgerà un lungo tratto di via Torino, trasformandolo in un vivace viale pedonale animato da eventi, mercatini, punti ristoro, musica dal vivo e spettacoli.

I negozi resteranno aperti fino a tardi, i locali proporranno cene, degustazioni e piatti da asporto.

Eventi Musicali e Spettacoli

Via Torino sarà un palcoscenico a cielo aperto. Tra gli appuntamenti principali spicca lo spettacolo itinerante di teatro circo “Take a Break” con Olivia Ferraris dalle ore 21:00, una performance poetica e brillante che unisce tecniche di giocoleria, equilibrismo e verticalismo per raccontare con ironia e delicatezza il fragile equilibrio tra sogno e realtà. Diretto da Diego Casale, lo spettacolo parla con leggerezza della paura del cambiamento e del desiderio di trasformazione, ed è adatto a un pubblico di tutte le età.

Sono inoltre in programma il DJ set a cura di Jessica Cortina, in arte Jay C, organizzato dal locale Barcelona dalle ore 22:00 nel parcheggio del supermercato Presto Fresco, e il concerto del gruppo musicale GRAMS, previsto davanti all’Hotel Italia alle ore 21:00.

Non mancheranno le esibizioni delle scuole di ballo Mambo Jambo Dance e Viva la Danza di Ilario Parise, che coinvolgeranno il pubblico con balli e coreografie in piazza.

Intrattenimenti per tutti

Durante l’intera serata, due aree saranno dedicate ai più piccoli, con gonfiabili, caramelle, palloncini e animazioni a cura dell’Associazione Oltre APS.

Ampio spazio anche allo sport, con l’esibizione della ASD Gymnasium Kick Boxing e un intervento dell’Atletica Carmagnola.

Gli amanti dei fumetti e dei videogiochi non vorranno perdersi la “Notte Manga” organizzata da Video Games Generation e Centro Giochi Educativi, con videogames, gadget, fumetti, cosplay e giochi.

Le proposte gastronomiche

L’offerta gastronomica della Notte Bianca sarà ricchissima, con cene nei ristoranti, degustazioni e piatti da asporto proposti dai locali di via Torino e dintorni.

In Piazza Concordia si potrà gustare una grigliata a cura del Chiostro Caffetteria Concordia, mentre in via Chieri 2 è prevista una grigliata mista con musica da Titti & Sonia Carni.

Tra le numerose proposte gastronomiche ci saranno: la paninoteca Da Marione in via Rubatto, Mondo Pizza, Qui si Pizza da Lilly con specialità siciliane, Il Mondo del Caffè, Mille e Una Notte, La Spiga d’Oro con dolci e salati, Dima Food & Drink al Centro Sociale Bruno Longo, Bar Punto 27, il ristorante asiatico Poke One, il ristorante peruviano Zabor e Bar Jolie con arrosticini e intrattenimento musicale.

Saranno inoltre presenti i punti degustazione di Grand e Gros Brewing Company, con birre artigianali, e del Panificio Il Santo Pane.

Mercatini

Via Torino sarà animata da un Mercatino degli Hobbisti, dove sarà possibile scoprire e acquistare creazioni artigianali uniche e ci sarà il Mercatino delle Eccellenze del Territorio, con degustazioni a cura della SOMS Domenico Ferrero.

Le proposte delle attività Locali

Tutti gli esercizi commerciali di via Torino parteciperanno attivamente all'evento, offrendo ai visitatori la possibilità di scoprire le eccellenze locali e approfittare dei saldi estivi. Diversi negozi proporranno inoltre musica e intrattenimenti vari.

Il Sindaco Ivana Gaveglio commenta: “Questa iniziativa rappresenta uno straordinario esempio di come la collaborazione tra amministrazione comunale, associazioni e attività economiche possa dare vita a un evento capace di rafforzare il senso di comunità, portare vitalità anche nelle aree decentrate della città e promuovere le eccellenze locali. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito con passione e impegno all’organizzazione di questa quarta edizione.”

Domenico La Mura, Assessore alle Manifestazioni della Città di Carmagnola dichiara: “La Notte Bianca in via Torino è ormai diventata un appuntamento fisso e atteso dell’estate carmagnolese. Una manifestazione che punta non solo a offrire una serata di festa e spettacolo, ma anche a sostenere concretamente il commercio locale in una delle aree più dinamiche della città. Ogni anno lavoriamo per proporre novità e occasioni di coinvolgimento sempre più estese, in stretta collaborazione con i cittadini, le associazioni e i commercianti del territorio”.