Bcc Casalgrasso e Sant'Albano Stura, una banca solida, dinamica e in crescita

Solidità, dinamismo, crescita: sono gli elementi chiave del bilancio 2018 della Bcc di Casalgrasso e Sant'Albano Stura, che oggi i soci saranno chiamati ad approvare. L'appuntamento è alle 17,30 al ristorante «Lago dei Salici» a Caramagna Piemonte. Tra i numeri più significativi dell'esercizio in esame, c'è quello della raccolta: depositi e conti correnti hanno raggiunto i 918,8 milioni di euro, venti milioni in più di quanto registrato nel 2017. Così come i numeri significativi del bilancio sono quelli relativi al totale degli impieghi, con quasi 481 milioni di euro tra mutui e finanziamenti attivi, mentre i mezzi propri della banca sono pari a 55,5 milioni di euro e l'utile ha raggiunto i 3,5 milioni e mezzo.



«Risultati lusinghieri, soprattutto perché ottenuti in un periodo difficile per il sistema bancario, viste le tante oscillazioni dello spread – aggiunge il direttore generale Mauro Giraudi -. Merito della strategia operativa, sempre improntata alla prudenza sul lungo periodo». Anche il numero di soci è aumentato, passando da quasi 6.000 unità nel 2015 a 7.822 nel 2018. Ed è proprio l’attenzione nei confronti del territorio che ha fatto nascere il progetto “Soci in Tutto”, le attività e le imprese degli stessi soci hanno uno spazio promozionale sul magazine e sul sito web della banca.



“Vogliamo creare un circolo virtuoso in cui le risorse vengono impiegate nel nostro territorio – commenta il presidente Alberto Osenda – in cui i nostri soci lavorano tra loro”. E oggi, per la prima volta in occasione dell'assemblea, la banca dedicherà spazi ad aziende e associazioni che presenteranno la loro attività. Tra le altre, saranno presenti Assocanapa, Assomenta e il Consorzio del peperone di Carmagnola, quali espressioni dei prodotti tipici locali.