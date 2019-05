A Torino movida "plastic-free", Santa Giulia in pole per l'uso dei bicchieri riutilizzabili

La movida a Torino potrebbe essere plastic-free. È questa la proposta di GreenTO - associazione di promozione sociale per la sostenibilità ambientale attiva dal 2016 presso Unito - presentata oggi in commissione ambiente.

L'obiettivo è ridurre l'uso di bicchieri usa e getta, introducendo l'uso di quelli rigidi, riutilizzabili dopo il lavaggio nei locali della movida (San Salvario, Vanchiglia e piazza Vittorio). I primi a dire addio in tempi rapidi ai contenitori di plastica "morbida" potrebbe essere i locali di piazza Santa Giulia. I titolari delle attività notturne di questo angolo di Vanchiglia hanno infatti manifestato interesse per l'iniziativa, che ha come partner LESSGLASS di Genova.

I ragazzi di GreenTO hanno detto di essere pronti a partire a breve. Per al via la campagna di crowdfunding, dal valore di circa 3 mila euro, per comprare il 1° stock di bicchieri. A giugno in alcuni locali potrebbe già partire l'iniziativa, che prevede che il cocktail o la birra venga servito in bicchieri di plastica rigida, col sistema del vuoto a rendere: il consumatore verserebbe al momento del pagamento un euro in più rispetto al costo della bevanda, che gli verrebbe reso quando riporta il contenitore. In caso di alta adesione a "Movida plastic free" a settembre la digitalizzazione del sistema integrato cittadino.