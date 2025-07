I giovani di Beinasco regalano nuova vita alla facciata dell'Istituto Gobetti

Era stata una fine d'anno, quella del 2024, all'insegna dell'inciviltà e del degrado a Beinasco, con scritte no vax i muri della scuola media Gobetti che avevano sollevato l'indignazione dei cittadini e del sindaco Daniel Cannati. A distanza di sette mesi, però, la cultura e i giovani hanno avuto la meglio sui vandali.

Il lavoro dei giovani del progetto 'StreetLAB' al Gobetti

Certi fenomeni, infatti, non si combattono solo con le telecamere e con gli interventi di manutenzione: è fondamentale investire anche sulla cultura, sugli spazi per i giovani, sul loro coinvolgimento nel rendere la città migliore. "Per questo oggi sono stato felice di ringraziare personalmente i ragazzi del progetto StreetLAB: trenta giovani beinaschesi che - il collaborazione con la Cooperativa Madiba - hanno dedicato un po’ delle loro vacanze estive alla comunità", ha spiegato il sindaco Cannati.

Sistemata pure la sede dell’Associazione Marinai d’Italia

Con il loro lavoro questi ragazzi hanno trasformato la facciata dell’Istituto Gobetti in un bellissimo promemoria per tutti: “L’educazione è l’arma più potente che si possa usare per cambiare il mondo”, come ha aggiunto il primo cittadino, facendo notare come i giovani abbiano ridato nuova dignità anche alla sede dell’Associazione Marinai d’Italia di Beinasco, "con una bellissima opera che valorizza l’edificio, proprio alle spalle del nuovo polifunzionale di Borgaretto che sta nascendo".

Un esempio virtuoso di impegno, serietà e talento, che ha permesso a Beinasco di cancellare una brutta pagina del recente passato.