Fondi per il prolungamento per la metropolitana, Bugnone: "Lavoreremo per adeguare la viabilità, poi priorità alle fermate rivolesi"

“Quanto riportano in merito al contratto pronto per le prime due fermate, Certosa e Collegno centro, della linea 1 della metropolitana è una notizia assolutamente positiva. Ne abbiamo avuto conferma anche nell’incontro di lunedì scorso dalle parole del direttore tecnico di InfraTo, così come abbiamo avuto conferma del bando per le due fermate che ci interessano: Leumann e Cascine Vica. Il bando verrà definito nei prossimi mesi e l'inizio lavori è previsto entro l’anno”. Lo dichiara il candidato sindaco Emanuele Bugnone.

L'esponente politico poi aggiunge: “Ora sarà necessario monitorare l’avanzamento dei lavori e, soprattutto, ridisegnare l’area intorno alla fermata di Cascine Vica: la sistemazione della viabilità, il sistema dei parcheggi saranno una grande leva per la riqualificazione di tutto il quartiere. Sono priorità per noi, ma anche per la città, ed è uno degli impegni che vogliamo mettere in campo. Last but not least occorrerà lavorare per proseguire verso Rivoli: occorre trovare le risorse per il progetto preliminare delle prossime fermate. È questo il primo tassello su cui ci impegneremo, insieme”.