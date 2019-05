Piano di salute mentale, Appiano (Pd): "Un'attenzione particolare all'età evolutiva"

“Un’attenzione specifica, nel contesto generale della psichiatria, è quella che va riservata ai servizi dell’età evolutiva e dell’adolescenza, specie per quanto concerne il passaggio dalla minore alla maggiore età”, dichiara Andrea Appiano, Consigliere regionale uscente e candidato Pd alle elezioni del prossimo 26 maggio. In Piemonte come a livello nazionale, i servizi di salute mentale per minori devono ancora oggi far fronte al permanere di diverse criticità. In termini generali, essi risultano fortemente sottodimensionati sia per il numero di posti letto ospedalieri autorizzati (18 appena in tutto il Piemonte: 14 presso il Regina Margherita e 4 presso l’ospedale di Alessandria) sia per il numero di specialisti su cui il sistema può contare. Una situazione che, negli ultimi anni, si è fatta ancora più critica a causa dell’aumento delle domande di accesso ai servizi: tra il 2003 e il 2016 le strutture della Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza hanno infatti conosciuto una crescita dell’utenza di oltre il 60%. “A livello piemontese esistono tuttavia delle esperienze d’avanguardia che meritano di essere consolidate e sviluppate, prosegue Appiano. Occorre elaborare un modello multidisciplinare di intervento finalizzato a garantire un’adeguata presa in carico della psicopatologia dell’adolescenza, l’incremento dei posti letto dedicati sia in emergenza che in degenza ordinaria, l’attenzione per la continuità terapeutica nel passaggio all’età adulta e l’integrazione con i servizi territoriali”.