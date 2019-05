Cosa prevedono per noi le stelle

ARIETE : La settimana vi vedrà super impegnati e assai stressati al punto di non sopportare più i capricci o le lagne di persone a cui non va mai niente bene o scattando in inusitati scatti di collera atti a stupire chiunque ipotizzasse di potervi manipolare a proprio piacimento. In ambito amichevole qualcheduno amareggerà mentre sul lavoro o in amore le sorprese esorbiteranno. Fattibile pure la partecipazione ad una manifestazione, festa o cerimonia. Contiguità con dottori o enti sanitari.

GEMELLI : Non è che funga un granché ma tra un trambusto e una preoccupazione vivrete pure attimi di intensa commozione atti a compensare ciò che seguita a conturbare. Attenti soltanto a non prendere lucciole per lanterne riguardo un personaggio dalla duplice personalità od immeritevole della vostra considerazione e siate accortissimi in qualsiasi eventuale transazione. Scambio di messaggi od opinioni con una donna a cui parlare chiaro prima che nuoccia o si crei illusioni.

TORO : Grazie alla benevolenza del sestile di Marte e del succulento trigono di Saturno prossimamente vi toglierete delle soddisfazioni riuscendo in un intento o tirando lunghi respiri di sollievo riguardo una faccenda che angustiava. Ragion per cui rimboccatevi le maniche e guardate fiduciosi ad una stagione promettente e ricca di innovazioni fregandovene altamente di invidie, gelosie o le altrui stramberie. La casualità giocherà un ruolo prominente nelle frequentazioni.

CANCRO : Con Marte in poppa potete permettervi di osare, buttarvi nella mischia, confidare in appoggi, cavarvi un pallino o tagliare un traguardo indipendentemente da quella sottile ansia o fiacca colpente a tradimento. Vi toccherà pure incoraggiare un soggetto o sostenerlo in un progetto, riparare o cambiare un arnese malfunzionante, spendere dei soldini per un regalino o per qualcosina inerente l’abitazione. Non da escludere confutazioni con un Ariete, Gemelli o Scorpione.

LEONE : Riponete l’aria accigliata e, anziché crearvi problematiche assurde, datevi una smossa, incrementate l’autostima, fatevi rispettare ed amare per come siete e distanziate i prepotenti, combinando altresì un combino distensivo con chi sa come risollevarvi l’oscillante morale. Chi sta aspettando un responso o una risposta sappia che non tarderà ad arrivare mentre un appuntamento verrà posticipato. Imprevedibilità nel weekend. Nevralgie o pressione ballerina.