Oggi apre Kfc a Settimo Torinese

KFC, Kentucky Fried Chicken, sarà dal 23 maggio nel nuovo Settimo Cielo Retail Park di Settimo Torinese. Si tratta del terzo ristorante in Piemonte dove gustare il famoso pollo fritto del Colonnello Sanders, dopo quelli di Torino Lingotto e Moncalieri 45° Nord Entertainment Center.

Con l’apertura al Settimo Cielo Retail Park salgono a 33 i ristoranti KFC in Italia, dove l’azienda è presente in 11 regioni, dal Friuli alla Sicilia. In Piemonte, tutti i ristoranti del brand sono gestiti in franchising dalla US Food Network srl a cui fanno capo complessivamente 12 locali in Italia.

“Ci fa molto piacere incrementare la nostra presenza in Piemonte ed essere all’interno di un retail park così importante – dichiara Corrado Cagnola, Amministratore Delegato di KFC Italia – Il nostro sviluppo continua su tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo di arrivare a 50 ristoranti entro la fine dell’anno consolidando la nostra presenza nelle regioni che già ci ospitano e raggiungendone di nuove, rispondendo così ai molti fan che attendono di assaggiare il pollo fritto del Colonnello”.

Il nuovo ristorante KFC all’interno del Settimo Cielo Retail Park dà lavoro a 28 persone e complessivamente sono circa 1000 le persone che lavorano nei ristoranti KFC in Italia.

“US Food Network srl continua a supportare l’espansione del brand KFC in Italia e il Piemonte in questo si conferma una regione importante - aggiunge Calin IONESCU, Amministratore Unico di US Food Network srl, società che gestisce in franchising il nuovo ristorante di Settimo Torinese – Con i nostri 3 ristoranti nella regione diamo lavoro complessivamente a circa 100 persone provenienti prevalentemente dal territorio e il contributo che riusciamo a dare all’economia locale è una spinta importante per continuare ad espandere la nostra attività”.

Il ristorante KFC di Settimo Torinese sarà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 22 ed offre 100 posti a sedere nella sala e 40 nel dehors. Nel locale sono disponibili il free wi-fi e postazioni per la ricarica dei device elettronici.

Prodotti unici e ristoranti accoglienti per un’esperienza indimenticabile

Un gusto irresistibile e un’esperienza memorabile: questo vuole offrire KFC ai suoi clienti. A cominciare dal pollo preparato secondo la Original Recipe, la famosa ricetta che il Colonnello Sanders elaborò ispirandosi alla cucina di sua madre e che viene utilizzata per la preparazione del pollo con l’osso (COB – Chicken On the Bone) e di altri prodotti iconici di KFC. Un gusto unico, dovuto alle 11 erbe e spezie segrete mescolate alla farina della panatura del pollo, che poi viene fritto e servito fragrante. Una preparazione che viene fatta al momento, ogni giorno nella cucina del ristorante dai cuochi KFC, che lavorano il pollo a mano seguendo con cura tutti i passaggi, dalla panatura fino alla cottura. Il risultato è il pollo fritto più gustoso al mondo, da condividere in 2, 3 o 4 persone nel famoso bucket, l’iconico contenitore di KFC.

L’esperienza da KFC è fatta innanzi tutto di ambienti caldi e accoglienti, con uno stile moderno e confortevole che fanno sentire il cliente come a casa, e di un servizio attento e sorridente. Il contesto ideale per assaggiare in un’atmosfera rilassata e piacevole anche le altre proposte di KFC: le famose Hot Wings, piccanti alette di pollo fritte, e i Tenders, filetti di pollo fritti, croccanti fuori e tenerissimi all’interno, disponibili nelle versioni Crispy e Original Recipe. E ancora i panini col pollo, come lo Zinger, in cui il protagonista è un delizioso filetto di pollo con panatura Hot & Spicy, o il Chicken Grilled, con filetto di pollo cotto al forno anziché fritto, le pannocchie cotte al forno, le patatine, il puré, la famosa salsa Gravy e altri contorni, insalate, dolci e le bibite disponibili nella formula free refill: per tutte le bevande non confezionate, il bicchiere si può riempire tutte le volte che si desidera e si possono anche provare i diversi gusti disponibili.





Nata negli Stati Uniti nel 1930, Kentucky Fried Chicken è oggi la più famosa catena al mondo di ristoranti che servono pollo. È leader del mercato di riferimento con oltre 22.000 ristoranti in 138 paesi e dà lavoro a 750.000 persone nel mondo. In Italia KFC arriva nel 2014 e con il ristorante di Settimo Torinese conta 33 ristoranti in 11 regioni. KFC è una società del gruppo Yum! Brands Inc. che comprende anche i marchi Pizza Hut e Taco Bell. Con più di 48.000 ristoranti in oltre 140 Paesi, Yum! Brands è una delle più grandi aziende della ristorazione al mondo. www.kfc.it