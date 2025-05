La Formaggeria di La Fissello Doc: un’estate di sapori autentici a Villar San Costanzo

Con l’arrivo del bel tempo, La Formaggeria di La Fissello Doc a Villar San Costanzo torna ad accogliere i suoi visitatori con l’apertura estiva del suo shop, un vero gioiello per gli amanti dei prodotti caseari artigianali.

Situato sulla strada per la Val Maira, nell’area artigianale del paese, lungo la strada che conduce alla suggestiva Val Maira, questo punto vendita è diventato una tappa imperdibile per turisti e amanti dei sapori genuini, con un’offerta che spazia dai freschi caprini agli erborinati stagionali. Per l’estate poi l’offerta si arricchisce: tra le delizie proposte, spicca il freschissimo gelato fior di latte, servito direttamente nel cono o nella coppetta, insieme allo yogurt gelato e allo yogurt alla frutta rigorosamente di stagione, perfetti per una pausa rinfrescante nelle calde giornate estive.

Ricordiamo che tutti i prodotti sono realizzati con latte crudo secondo le antiche tradizioni locali.

L’Azienda Agricola La Fissello Doc propone un’ampia gamma di formaggi e latticini che rappresentano l’eccellenza della tradizione casearia piemontese. Dai freschi caprini e vaccini alle tome di varie stagionature, passando per i pregiati erborinati, che ogni anno si distinguono per le loro sfumature uniche legate alla stagionalità, fino a mozzarelle, bocconcini, tomini, stracchino e burro artigianale: ogni prodotto è realizzato con latte crudo di mungitura, non trattato termicamente. Questo metodo artigianale, fedele alle antiche ricette del territorio, garantisce sapori intensi e autentici, che raccontano la storia e la passione di un’azienda radicata nella tradizione.

Il successo de La Formaggeria si deve non solo alla qualità dei suoi prodotti, ma anche alla cortesia e alla disponibilità dello staff, che accoglie ogni cliente con un sorriso e un consiglio. Il passaparola ha reso questo shop una meta sempre più amata, attirando turisti di passaggio e buongustai in cerca di prodotti genuini. Durante l’estate, lo shop amplia i suoi orari, restando aperto anche la domenica pomeriggio, per offrire a tutti l’opportunità di scoprire le sue prelibatezze.

Orari estivi:

Lunedì: chiuso

Da martedì a domenica: 8,30-12,30 / 15,30-19

La Formaggeria di La Fissello Doc non si limita al punto vendita di Villar San Costanzo. È possibile trovarla anche nei mercati locali, dove porta i suoi prodotti di eccellenza: il mercoledì e il sabato mattina al Mercato della Terra di Saluzzo (sotto l’Ala di Ferro), il lunedì mattina al Mercato di Centallo, il giovedì mattina al Mercato di Villafalletto e il sabato mattina al Mercato di Campagna Amica di Cuneo.

Che siate di passaggio verso la Val Maira o semplicemente in cerca di un’esperienza gastronomica autentica, una visita a La Formaggeria di La Fissello Doc è un viaggio nei sapori del Piemonte, dove tradizione, qualità e passione si fondono in ogni prodotto.