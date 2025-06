Fantasia di Tonda: domenica 13 luglio il Concorso di dolci che celebrano la Tonda di Costigliole Saluzzo

Costigliole Saluzzo si prepara a celebrare uno dei suoi tesori più preziosi: l’Albicocca Tonda, un frutto dolce e succoso che incarna l’essenza dell’estate piemontese. Mentre le albicocche maturano sotto il sole di luglio, lo staff organizzativo è al lavoro per regalare un’edizione indimenticabile della festa dedicata a questo gioiello locale, in programma per domenica 13 luglio 2025. La via centrale del paese si trasformerà in un palcoscenico di sapori, profumi e divertimento, accogliendo visitatori da ogni dove.

Una novità golosa: il 1° Concorso amatoriale “Fantasia di Tonda”

Tra le sorprese di quest’anno spicca il 1° Concorso amatoriale di dolci all’Albicocca Tonda di Costigliole, un’iniziativa che invita pasticceri dilettanti a dare sfogo alla loro creatività. L’appuntamento è fissato per domenica 13 luglio presso il prestigioso Salone d’Onore di Palazzo Giriodi, dove i partecipanti dovranno consegnare le loro creazioni entro le ore 10. A partire dalle 15:30, una giuria decreterà i vincitori, premiando i dolci più originali e gustosi.

Partecipare è semplicissimo: basta iscriversi fornendo il proprio nominativo e località al numero:

338 3604921. Un’occasione unica per mettere alla prova le proprie abilità culinarie e celebrare il sapore inconfondibile dell’Albicocca Tonda.

Un weekend di festa nel cuore di Costigliole

La festa non si limiterà al concorso. Il 13 luglio il centro del paese si animerà con stand gastronomici, musica, spettacoli e attività per tutte le età. Le strade profumeranno di delizie locali e la musica festiva accompagnerà i visitatori, anche per le vie del Borgo Storico con visite guidate.

La manifestazione, che unisce tradizione e innovazione, è un omaggio alla cultura contadina di Costigliole Saluzzo e alla sua comunità, sempre pronta ad accogliere i visitatori con calore e autenticità.

Non perdete l’occasione di immergervi in un’esperienza sensoriale unica, dove il gusto dell’Albicocca Tonda si intreccia con la magia di un borgo senza tempo.

Stay tuned: Costigliole Saluzzo vi aspetta per una festa dolcissima!