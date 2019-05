25 maggio: Giornata mondiale del Gioco, appuntamento presso l'ospedale Regina Margherita

Domani, sabato 25 maggio, dalle ore 9,30, presso l'ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, si terrà la Giornata mondiale del Gioco.

Laboratori espressivi ed artistici in tutte le Sale gioco dell'ospedale a cura di: - Iter in collaborazione con l'Associazione AmaranTo, - Associazione Linea d'acqua con “L'angolo dell'arte POP UP”, - Fondazione Lene Thun Onlus con “Laboratorio di ceramica”. Ad animare la Giornata saranno presenti i Principi, le Principesse ed i Supereroi dell'Associazione NIDA, le Mascotte dell'Associazione DoctorCartoonOnlus ed il Gruppo Scout AGESCI TO 55. L'attività sarà supportata dai Volontari delle Associazioni ABIO, AVO e UGI.

Il gioco è per un bambino prima di tutto un bisogno fisiologico, attraverso il quale entra in relazione col mondo, assimila esperienze ed impara. Inoltre è un diritto del bambino sancito dall'ONU e dalla Carta dei Diritti del bambino ospedalizzato. Infatti il tema della giornata Mondiale del gioco di quest'anno è proprio il diritto al gioco. In ospedale l'attività ludica è molto importante in quanto consente al bambino di esprire le proprie paure, angosce e dolore, infatti egli non è in grado, come un adulto, di comunicare in maniera discorsiva i propri stati d’animo, distinguere il dolore fisico da quello mentale e raccontare a parole in modo preciso cosa prova, invece col gioco riesce ad esprimersi ed a comunicare.

Per questi motivi l'attività ludica in ospedale è garantita in tutte le sue forme nelle sale gioco di tutti i reparti in tutti i giorni della settimana ed assicurata da operatori esperti in materia.

La celebrazione, quindi, di questa giornata da parte dell'ospedale pediatrico è un atto dovuto che va a rimarcare quanto lo stimolare la parte sana del bambino sia fondamentale per migliorare il processo di guarigione.