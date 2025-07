Cisco e gli ex Modena City Ramblers in concerto 30+1 anni dopo "Riportando tutto a casa"

Cisco e gli ex MCR in tour

Nel 1994 “Riportando tutto a casa” fu il primo album dei Modena City Ramblers a essere pubblicato e distribuito da un’etichetta. Riuniva in sé tutte le chiavi identitarie della band, dalle influenze sonore alle tematiche affrontate nei testi.

Nel 2024, trent’anni dopo, è stato un tour celebrativo che ha riunito sul palco Stefano “Cisco” Bellotti e altri storici ex componenti della band che avevano contribuito alla nascita di quel disco. Subito dopo è diventato un disco live, realizzato grazie al sostegno in crowdfunding di 850 fan.

Ora, 30+1 anni dopo, torna in tour, questa volta sotto i cieli estivi, per ridare ancora voce a canzoni sempre attuali, sempre vicine al cuore di chi c’era trent’anni fa e anche di chi è arrivato dopo. Borgate dal Vivo ospita la tappa piemontese del tour mercoledì 16 luglio a Condove, nel Torinese, comune dove sorge anche il Museo Valsusino della Resistenza, e che è parso quindi la cornice ideale per portare in scena un disco dove il combat folk incrocia la tradizione e che ha in "Bella ciao" uno dei pezzi trainanti.

L’appuntamento è presso il campo sportivo di Condove con inizio alle ore 21.30.

Biglietti a 13,50 euro + diritto di prevendita.

Prevendite disponibili al link www.ticketone.it/event/cisco-riportando-tutto-a-casa-30-anni-dopo-campo-sportivo-di-condove-20150441/. Informazioni al link www.borgatedalvivo.it/riportando-tutto-a-casa .