Non solo FCA e Renault: le doppie lauree Italia-Francia come lasciapassare per il lavoro di domani

Ecco perché, per la prima volta a Torino, i laureati con doppio titolo di laurea italiana e francese si sono confrontati con 14 aziende internazionali per gettare le basi di un futuro lavorativo, grazie alla mediazione della Rete TIME (Top industrial Managers Europe). Erano oltre 50 e hanno incontrato i rappresentanti di marchi di primissimo piano come Lavazza, BNP Paribas, Santander, Edison: sono loro l'avamposto, del Politecnico di Torino ma non solo, delle nuove generazioni di laureati e delle nuove professionalità. Ragazzi formati con competenze di alto livello, ma anche già abituati a "giocare" su due tavoli nazionali diversi conoscendo caratteristiche e inclinazioni. I numeri dicono che soltanto nell'ultimo anno accademico sono attualmente 37 gli studenti del Politecnico di Torino che studiano in Francia e a settembre ne sono arrivati 56 dal Paese transalpino.