Il Canavese brinda con il suo Erbaluce a un'annata da ricordare

La tendenza è di crescita, come testimoniano i numeri. I produttori sono saliti da 281 a 338 dal 2000 al 2018. La superficie coltivata è salita da 128 a 245 ettari (+91,4%) e la produzione di uva è passata da 10.380 quintali a 18.277. In termini di numero di bottiglie, si è saliti da 1.364.934 a 1.665.335. "Una crescita evidente - dice Ercole Zuccaro, direttore di Confagricoltura Torino - ma senza eccedere, come può essere capitato per altre produzioni. E questo è un bene. Non è 'esploso', ma la tendenza è robusta e significativa".

Al fianco del Canavese anche la Valsusa sta dimostrando una certa vivacità. Così come il Pinerolese, che si sta "emancipando" dalla vocazione vitivinicola cuneese, con cui confina. "Il Consorzio si sta adoperando molto per far conoscere i vini tipici della nostra area - commenta Caterina Andorno, presidente del Consorzio Erbaluce, Carema e Canavese - che non ha nulla da invidiare agli altri territori. E con questo percorso cerchiamo di dare risalto a un lavoro di promozione e di tutela, a supporto soprattutto delle aziende".