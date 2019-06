Da Rivoli a Pechino, con Blue Engineering lo sviluppo viaggia sui binari di matrice cinese

Una storia di successo che abbina un colosso cinese a un'eccellenza del territorio produttivo torinese e piemontese. E che diventa una grande occasione di sviluppo per il territorio: la CRRC (gigante del settore ferroviario) ha infatti scelto Blue Engineering , che ha la.sua sede a Rivoli, come Centro di ricerca italiano.

"È un sogno. E i sogni speri che accadano tutti i giorni. E oggi è accaduto", dice con la voce rotta dall'emozione Mohamed Eid, CEO di Blue Engineering. "Fin da quando siamo nati, nel 1993, abbiamo voluto diversificare per evitare qualunque rischio di crisi e dall'automotive siamo arrivati all'aerospazio, con Avio e Thales Alenia Space. Fino al ferroviario, per diventare la prima azienda di ingegneria mondiale che progetta il treno senza averne la produzione. Dai treni ad alta velocità a quello a due piani, fino alle metropolitana o alla monorotaia. Oggi i nostri prodotti viaggiano in 30 Paesi del mondo: una grande soddisfazione visto che siamo nati in una soffitta".

"Da domani, ci ritroviamo in un universo di relazioni fatto di tantissime aziende e un enorme fatturato. Questo comporta per tutto il Piemonte un'occasione per fare innovazione e sostenere la crescita tecnologica", prosegue Eid. "Pensiamo che questo comporterà un 20% in più di fatturato e di crescita occupazionale".