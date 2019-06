Cinquanta nuovi agenti per le strade di Torino, Appendino: "Vi consegniamo i nostri giardini, piazze, scuole e cittadini"

Da oggi 98 nuovi agenti di Polizia Municipale in servizio sulle strade di Torino e del Piemonte. Questa mattina davanti al Comune del capoluogo si è svolta la cerimonia conclusiva dell’83° corso di formazione regionale per Agenti di Polizia Municipale, che aveva avuto inizio il 1° aprile scorso presso la Scuola Regionale di Formazione "Roberto Bussi" della P.M. di Torino."Obiettivo della Regione in questi anni- ha commentato l'assessore regionale alla sicurezza Fabrizio Ricca - è di darvi un'accademia in cui crescere".

Cinquanta vigili entrano in servizio a Torino, mentre i restanti 48 nel resto della Regione. Il secondo Comune per numero di ingressi - con nove - è Asti, ma ci saranno nuovi agenti anche a La Loggia (To), Moncalieri (To), Beinasco (To), Verbania, Trecate (No), Novi Ligure (Al), Chieri (To), Bruino (To), Borgone di Susa (To), Cirié (To) e Alba (Cn). "Gli agenti - spiega il numero 1 dei Civich torinesi Emiliano Bezzon - faranno sette mesi di affiancamento presso il comando di via Bologna". "In questi periodo di addestramento - continua - saranno già su strada". "Da dicembre verranno poi destinati ai comandi territoriali: 28 di loro saranno operativi concretamente già per San Giovanni" conclude Bezzon.

"Oggi come città - ha detto la sindaca Chiara Appendino - vi consegnamo i nostri giardini, piazze, scuole e cittadini, dai piccoli agli anziani". "Il vostro ruolo - ha aggiunto la prima cittadina - è parte integrante nel costruire una comunità sicura". "Oggi scegliere di servire la cosa pubblica è coraggioso, ancora più difficile in questo momento in cui cittadini si aspettano tanto da chi ha una responsabilità pubblica: il vostro coraggio sarà premiato, avrete la possibilità di crescere e fare parte di una comunità coesa e sana" ha concluso Appendino.