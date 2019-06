MagazziniOz e Cuki insieme per raccontare le "Piccole grandi Storie di Cucina" dei ragazzi meno fortunati

Raccontare il raggiungimento di un risultato può essere molto emozionante, specie quando un’azione si concretizza in sostegno verso ragazzi in difficoltà. Cuki “affianca” simbolicamente la cucina dei MagazziniOz, un progetto nato a Torino nel 2014 da un’iniziativa della onlus CasaOz, che comprende una caffetteria, un ristorante e un emporio, un luogo di scambio in cui ogni incertezza e gioia si confrontano quotidianamente con la voglia di imparare e di fare.

I micro corti sono destinati ai canali social e rappresentano il percorso di progettualità tra Cuki e MagazziniOz: un cammino che ha visto il noto brand affiancare i MagazziniOz sin dalla nascita, 5 anni fa. Dal 2014, infatti, Cuki e MagazziniOz hanno deciso di intraprendere un tragitto insieme, un percorso utile per chi è in difficoltà e che possa essere toccato con mano. Aiutare a dare un futuro. È questa in sintesi la progettualità che accomuna Cuki e MagazziniOZ. Per Cuki significa molto e implementa il proprio progetto di responsabilità e restituzione sociale che parte dal recupero del cibo non consumato nelle mense aziendali in collaborazione con la Fondazione Banco Alimentare. A fianco della cucina dei MagazziniOz, Cuki vuole trasmettere anche questo messaggio: il valore del cibo. Aiutare un percorso lavorativo e formativo che ha come ingrediente principale il cibo, sostenendo chi potrà diventarne un giusto interprete, fa parte dell'impegno sociale e del DNA di Cuki.