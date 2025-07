A Moncalieri i giovani di Piazza Ragazzabile cambiano volto alla città

Malgrado il grande caldo di questi giorni, a Moncalieri ha preso il via la lunga estate dei ragazzi di Piazza Ragazzabile. Un progetto che quest'anno celebra i primi dieci anni di vita, voluto e sostenuto dal vicesindaco Davide Guida.

"Ho incontrato i ragazzi e le ragazze di Piazza Ragazzabile, giovani pieni di energia e creatività che, in sella alle loro biciclette e armati di pennelli, bombolette e voglia di fare, stanno dando nuova vita a diversi angoli della nostra Moncalieri", ha spiegato Guida. "Ci siamo dati appuntamento sotto il cavalcavia di Corso Trieste per dare il via a un nuovo grande progetto: un murales che trasformerà cemento e grigiore in arte".

Gli interventi in programma

Tanti i progetti che stanno prendendo forma: al Parco delle Vallere e al Giardino Incantato, che presto "verrà completamente rinnovato per diventare uno spazio magico per tutti", ha concluso il vicesindaco di Moncalieri, che ha ringraziato "questi giovani cittadini che scelgono di esserci, di mettersi in gioco e di lasciare un segno concreto nella città".