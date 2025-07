Franca Alciato: “Dico al mio avatar di darsi da fare”

Da persona che si incontra per le strade del paese ad avatar. Sembra di essere su un altro mondo e invece è quello che sta succedendo a Villafranca Piemonte, nell’ambito del progetto di introduzione di un’agente Ai umanoide che possa rispondere alle domande dei cittadini. In diverse forme, dal totem in municipio, al sito Internet del Comune, passando per la chat di WhatsApp.

L’immagine personalizzata ha le sembianze di Franca Alciato, presidente della Pro loco di Villafranca, parrucchiera ora in pensione: “È una grande soddisfazione, sono più di 35 anni che faccio volontariato per il Comune, per la Pro loco, quindi per me essere lì è qualcosa che mi ha emozionato molto e mi ha fatto molto piacere. Sono grata al sindaco e l’Amministrazione comunale, che mi hanno scelta per questa iniziativa”.

Una persona che è stata ed è un simbolo per il paese, per l’impegno che dedica alle attività e che la tengono molto impegnata. “Mi sono sempre dedicata al volontariato e ancora oggi ho molto da fare. Allora dico sempre alla me avatar di darsi da fare, invece di starsene lì tranquilla – scherza Alciato –. È proprio un altro mondo, che non appartiene a me perché non uso tanto il computer e le nuove tecnologie. Ci siamo sdoppiate, io faccio le mie cose e lei le sue. Vedermi lì, su uno schermo e non nella realità fisica, fa un altro effetto, ma bello”.