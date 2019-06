Il turismo ai tempi del digitale: gli agenti di viaggio salgono sulla piattaforma per non affondare

Non c'è settore che non viva (o subisca) l'avvento di Internet e delle tecnologie digitali. Non fa eccezione il mondo del turismo e in particolare quelli delle agenzie di viaggio, punto si riferimento quando il mondo era molto più analogico e oggi in difficoltà.

Come dimostra uno studio dell'Università degli studi del Piemonte Orientale, condotta dal professor Giovanni Fraquelli, le performance delle agenzie zoppicano sempre di più, soprattutto a causa di una carenza di personale e dal progressivo e contemporaneo aumento di incombenze fiscali, legislative e contrattuali. Burocrazie che tolgono spazio ed energie al business, mentre la Rete galoppa. Ecco perché AIAV, associazione Italiana agenti di viaggio, ha puntato sulla realizzazione di una Piattaforma (office.aiav.eu) per supportare gli addetti ai lavori, con corsi di formazione ma anche informazioni utili come le ultime evoluzioni legislative in materia.