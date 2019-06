Il Tavolo Animali & Ambiente dice “no” alla sperimentazione sui macachi: "Finiti i test verranno uccisi"

Il Tavolo Animali & Ambiente, costituito dalle associazioni ENPA, LAC, LAV, LEGAMBIENTE L’Aquilone, LIDA, OIPA, PRO NATURA e SOS Gaia, si unisce all’indignazione generale con una sua protesta per dire “NO” alla sperimentazione su sei macachi che per cinque anni verranno sottoposti ad interventi chirurgici di cui non si conoscono gli effetti, immobilizzati in gabbie e poi, come ringraziamento, verranno uccisi.