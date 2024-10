L'auto finisce nel guado: i vigili del fuoco intervengono per salvare una persona

Incidente nella tarda serata di oggi a Piscina, in frazione Benne. Per una dinamica ancora da ricostruire una macchina è finita all'interno di un guado che stava cercando di attraversare.



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno tratto in salvo la persona che era all'interno della vettura. La persona è stata tratta in salvo e trasportata al sicuro.