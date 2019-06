Metropolitana, è partita la gara per la realizzazione delle opere civili della tratta Collegno-Cascine Vica

E’ partita la gara per la realizzazione delle opere civili al rustico, delle finiture architettoniche di completamento e degli impianti non connessi al sistema del II° lotto funzionale “Collegno Centro-Cascine Vica” della tratta “Collegno-Cascine Vica” della linea 1 della Metropolitana Automatica di Torino.

L’importo complessivo a base di gara per la realizzazione delle opere civili, di finitura ed impianti è di € 78.149.921,53 ed è interamente finanziato dallo Stato. I lavori delle opere civili, finiture ed impianti, partiranno entro la fine dell’anno e dureranno circa 3 anni e mezzo. Successivamente verranno realizzate le opere connesse al sistema per il funzionamento dei treni.

I lavori del I e del II lotto verranno in questo modo ultimati in contemporanea per permettere di attivare la linea di tutta la tratta da Fermi a Cascine Vica nel 2023. In totale si prevede di ultimare tutto il prolungamento Ovest della linea 1 della Metropolitana, da Fermi a Cascine Vica, in circa 4 anni e mezzo.