Tenda, Bergesio (Lega): “Oltre 22.000 passaggi nei primi giorni di apertura: la risposta concreta del Governo al territorio”

La riapertura del Tunnel del Tenda, avvenuta lo scorso 28 giugno, si conferma un successo per il Piemonte e per i collegamenti transfrontalieri. I dati forniti da Anas, aggiornati al 6 luglio, rivelano che ben 22.287 veicoli hanno già percorso l'infrastruttura, evidenziando l'importanza cruciale di questa via di comunicazione tra Italia e Francia.

Il senatore Giorgio Maria Bergesio (Lega) esprime grande soddisfazione per questi numeri, che dimostrano la validità dell'impegno profuso dal Governo: "Questi dati sono la prova tangibile di quanto la riapertura del Tunnel del Tenda fosse attesa e necessaria per il nostro territorio. L’entrata in funzione della galleria snellisce inoltre il traffico autostradale e sgrava la viabilità sulle statali del territorio. Il risultato è frutto di un grande lavoro di squadra, come ha giustamente sottolineato il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Il MIT, sotto la sua guida, ha ascoltato le accorate richieste del territorio ed ha agito con determinazione per restituire al Piemonte e all'Italia un collegamento fondamentale dopo anni di attesa”.

“I numeri rilevati attestano anche l'importanza di una valutazione sulla seconda canna che diventerebbe fondamentale per garantire ulteriormente la sicurezza del traffico”, continua il parlamentare cuneese, vicepresidente Commissione Attività produttive del Senato.

“La riapertura del Tenda non è solo un sollievo per i residenti e le attività economiche locali, ma rappresenta anche un segnale concreto dell'attenzione che il Governo riserva alle infrastrutture strategiche per lo sviluppo e la connettività del Paese. Continueremo a lavorare con la stessa dedizione per garantire che le nostre infrastrutture siano sempre all'altezza delle esigenze dei cittadini e delle imprese, e per fornire al Piemonte e ai Piemontesi quella rete viaria che attendono da troppo tempo”, conclude il senatore Bergesio.