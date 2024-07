Cocaina, crack e hashish: 6 persone arrestate al termine del Kappa FuturFestival

Si è conclusa da poche ore l’XI edizione del Kappa FuturFestival 2024; la manifestazione musicale, svoltasi nel fine settimana del 5/6/7 Luglio, ha avuto luogo nell’area ex Vitali – Tettoia dello Strippaggio del Parco Dora e ha visto l’esibizione di numerosi DJs di fama internazionale.

Considerata la portata della manifestazione, è stato predisposto e coordinato dalla Questura di Torino un adeguato dispositivo di sicurezza, attivo 24 ore su 24, con il comune sforzo di tutte le forze di polizia.

In considerazione dei luoghi interessati dall’evento, immersi in ampie aree verdi, il dispositivo ha previsto l’impiego di pattuglie appiedate e ippomontate, che hanno presidiato e perlustrato il sito.

Per garantire maggior sicurezza intorno all’area, hanno concorso al controllo del territorio anche le volanti dell'Upgsp, diverse pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine e numerosi poliziotti del Commissariato competente di zona, Madonna di Campagna.

Ai servizi di ordine pubblico, oltre a personale dei Reparti Mobili, hanno concorso anche i cani antisabotaggio e gli artificieri, che hanno assicurato la cornice di sicurezza con ripetute bonifiche. L’importante numero di unità cinofile antidroga ai varchi di accesso del parco ha consentito di filtrare i partecipanti per contrastare l’ingresso e l’utilizzo di sostanze vietate all’interno dell’area.

In particolare, tre cittadini italiani sono stati arrestati da personale della locale Squadra Mobile; si tratta di:

un 24enne trovato in possesso di 16 dosi di cocaina e 6 di crack;

un 33enne trovato in possesso di 17 grammi di ketamina, 39 pastiglie di MDMD (ecstasy), 15 grammi di MDMA in polvere e 5 grammi di hashish;

un 43enne trovato in possesso di 23 grammi di cocaina, già suddivisa in 41 dosi, pronte allo smercio.

Un ventitreenne italiano è stato arrestato invece da personale della Divisione Polizia Amministrativa poiché gravemente indiziato di spaccio di sostanze stupefacenti all’interno del sito; a suo carico, i poliziotti hanno sequestrato 56 pastiglie di MDMA (ecstasy), 5 involucri termosaldati contenenti metanfetamine, 90 confezioni di carta richiuse contenenti LSD; sequestrata a suo carico anche la somma di 445 €, verosimilmente provento dell’attività di spaccio.

Infine, 2 giovani sono stati tratti in arresto da personale del Comm.to di P.S. Madonna di Campagna per una tentata rapina perpetrata nelle vie limitrofe allo svolgimento dell’evento.

Complessivamente sono state dunque tratte in arresto 6 persone, 4 per spaccio di sostanze stupefacenti e 2 per tentata rapina.

59 le contestazioni amministrative ex art. 75 DPR 309/90 elevate, anche grazie ai servizi predisposti con le Unità cinofile.

I procedimenti penali si trovano attualmente nella fase delle indagini preliminari, pertanto vige la presunzione di non colpevolezza degli indagati, sino alla sentenza definitiva.