A “Le Rosine” un nuovo corso alla scoperta della Street Art e del Writing

Un’occasione unica per immergersi nel mondo vibrante e colorato della Street Art: prende il via, al Polo Artistico e Culturale “Le Rosine”, in via Plana 8/C, a Torino, un laboratorio creativo denominato “ Street Art: Sogno Urbano ” pensato per ragazzi e ragazze dagli 11 ai 17 anni, curiosi di esplorare l’arte urbana e di mettersi in gioco con tecniche e strumenti tipici del graffitismo contemporaneo.

Il percorso si sviluppa in incontri settimanali della durata di due ore ciascuno, durante i quali i partecipanti verranno guidati alla scoperta della storia e dei linguaggi visivi della Street Art e del Writing. Attraverso un approccio esperienziale e coinvolgente, i giovani artisti avranno la possibilità di sperimentare l’uso di spray colorati, pennarelli permanenti, stencil e tecniche miste, lavorando sia su supporti individuali che collettivi.

Ogni partecipante realizzerà un graffito personalizzato su cartoncino e prenderà parte attivamente alla creazione di un’opera collettiva su pannello (formato 100×100 cm), in un clima di collaborazione, confronto e scambio di idee. Il corso non richiede competenze pregresse: è aperto sia a chi ha già dimestichezza con il disegno sia a chi desidera muovere i primi passi nel mondo dell’arte visiva in modo libero e contemporaneo.

Obiettivo principale del laboratorio è sensibilizzare i partecipanti al valore culturale e sociale del graffitismo, sviluppando un metodo creativo personale e promuovendo al contempo il lavoro di gruppo. Il programma, dinamico e modulabile, offre inoltre la possibilità di proseguire il percorso con pacchetti rinnovabili per approfondire ulteriormente le tecniche apprese.

Le preiscrizioni sono già aperte e beneficiano di alcuni vantaggi le iscrizioni sono aperte tutto l’anno: ogni gruppo sarà composto da un massimo di 8 partecipanti, numero che potrà variare leggermente in base al livello di autonomia dei ragazzi, fino a un massimo assoluto di 20. Il corso rappresenta un’opportunità concreta per esprimersi, scoprire nuovi linguaggi artistici e contribuire alla creazione di qualcosa di unico. L’arte urbana aspetta solo di essere vissuta.

Chi si iscrive ai corsi e laboratori del Polo Artistico e Culturale “Le Rosine” contribuisce a sostenere concretamente le Opere Sociali che si svolgono proprio all’interno dell’Istituto delle Rosine: Punto d’Ascolto per Donne in Difficoltà, Cerchio delle Mamme, Musicoterapia per Bimbi Audiolesi.