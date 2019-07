Pininfarina "muove" la torre verso San Paolo del Brasile e vince un premio internazionale

Da Cambiano al Brasile e ritorno. Un premio internazionale finisce direttamente nella bacheca dello storico marchio di Pininfarina, che dopo un passato legato a doppio filo con il settore dell'automotive ora ha esteso il suo campo d'azione anche nello stile dell'edilizia e non solo. E così, la sua torre residenziale ribattezzata "Cyrela by Pininfarina", realizzata a San Paolo, in Brasile, è stata premiata con l’International Architecture Award per il 2019.

Gli International Architecture Awards sono promossi dal Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design e dall’European Center for Architecture Art Design e Urban Studies. Questo prestigioso programma annuale premia i nuovi progetti di design che hanno raggiunto un alto livello di eccellenza e di innovazione nel design.



“Cyrela by Pininfarina è la nostra primissima torre residenziale in America Latina. Ricevere questo premio è un grande onore e parla della dedizione della nostra azienda alla creazione di un design innovativo”, afferma il presidente Paolo Pininfarina. “Questo progetto ha contribuito a reimmaginare il futuro del mercato

immobiliare di San Paolo, ed è gratificante che la giuria abbia riconosciuto questa missione più ampia”.





Situato in Rua Fiandeiras e a breve distanza da Av. Brigadeiro Faria Lima, Cyrela by Pininfarina si trova in una delle zone commerciali più esclusive di San Paolo. La torre di lusso è considerata lo sviluppo più moderno e audace della compagnia immobiliare degli ultimi anni, come dimostra la sua forma elegante e moderna.

Per la facciata, il team di design ha trovato ispirazione in curve e forme che trasmettono movimento dinamico, caratteristiche dello stile distintivo di Pininfarina

che si traducono anche nell’evoluzione di una grande metropoli.





La giuria di quest’anno, composta da architetti e critici, si è riunita a Vilnius, in Lituania. Oltre 100 progetti sono stati selezionati da una rosa di 380. Cyrela by

Pininfarina è stata premiata per il suo eccezionale design, superando un numero record di progetti di alcune delle aziende più rispettate al mondo. Pininfarina collaborerà ancora una volta con Cyrela per un secondo progetto esclusivo, Heritage, sempre a San Paolo, in Brasile, che dovrebbe essere completato