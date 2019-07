Canavese, Lake me up! Waiting for the moon with A Night like This: pronta la Line Up completa

A poco meno di due settimane dal 13 luglio, data in cui le sponde del Lago Sirio inizieranno a vibrare con Lake me up! Waiting for the moon with A Night like This ecco svelata la Line Up dei migliori artisti emergenti che dalle 19 fino alle 24 si alterneranno sul pontile per aspettare la luna a ritmo di musica.

Un palinsesto variegato composto da artisti diversi, prontissimi a calcare il palco che durante le scorse edizioni di A Night Like This ha ospitato i più importanti cantanti indie del panorama italiano da Cosmo a Gazzelle passando da Carle Brave e Wrong on you e ancora Austria, A place to Bury Strangers e gli Of Montreal per quanto riguarda il panorama internazionale. Spazio alle nuove, interessanti, proposte:

Lake me up! è un evento nato dalla creatività degli organizzatori di A Night Like This – Independent Music And Arts Festival, appuntamento che nelle sei edizioni passate ha visto esibirsi sul palco più di 180 gruppi per oltre 220 ore di musica. In attesa del grande ritorno del Festival e dei tre giorni di musica più indipendente di Italia, gli organizzatori della Manifestazione nata nel 2012 dall'omonima associazione culturale, in collaborazione con il Comune di Chiaverano, hanno creato uno spin off che affascinerà gli spettatori.

Un evento musicale unico pensato per garantire al pubblico una selezione musicale ricercata in uno scenario davvero unico, il pontile del Lago Sirio. Raggiungibile da Milano e Torino in auto, treno e tramite navetta da Ivrea, Lake me up! è un appuntamento imperdibile per trascorrere una giornata lontano dal caos cittadino, per godere della libertà di fare un bagno in acque pulite ascoltando brani inediti e degustando birrette artigianali o specialità di street food locale.