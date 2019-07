Domani sciopero di 8 ore dei lavoratori delle aziende di energia e petrolio per il rinnovo del contratto

Domani, giovedì 4 luglio, sarà sciopero generale dei dipendenti delle aziende di energia e petrolio. Lo stop, deciso da Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil, sarà di otto ore.

Confindustria Energia, "smentendo quanto già definito nel rinnovo del precedente contratto", punta "a un'ingiustificabile riduzione del salario di riferimento" , proponendo un "contenuto aumento economico, assolutamente non in linea con i più che positivi e consolidati andamenti economici delle aziende del settore". Si intravede, dunque, anche "un tentativo di condizionare negativamente pure i futuri rinnovi contrattuali".

"L'azione si è resa indispensabile per respingere le pretese ingiustificate delle controparti datoriali, tese a confutare il modello contrattuale e le condizioni previste in materia, dall'accordo interconfederale Cgil-Cisl-Uil-Confindustria del 9 marzo 2018", affermano i sindacati, giudicando "grave" la posizione espressa al tavolo negoziale da Confindustria Energia e dalle aziende aderenti, "ancor più alla luce di un confronto che si protrae da più di sei mesi e che era ragionevole pensare potesse avviarsi verso una positiva conclusione".

Oltre a questo, Filctem, Femca e Uiltec denunciano una "scarsa sensibilità" su una serie di tematiche poste dal sindacato: partecipazione ai processi organizzativi, miglioramento delle condizioni di sicurezza, regolamentazione dell’appalto, norme per l’assistenza ai minori e ai congiunti bisognosi.Saremmo di fronte a "un pesante arretramento della cultura delle relazioni in questo settore" e a "un tentativo di destrutturare il sistema contrattuale". Di qui la scelta della mobilitazione e dello sciopero generale.

Per Filctem, Femca e Uiltec “è in gioco non soltanto il positivo quanto necessario e non più rinviabile rinnovo del contratto, ma l’intero sistema delle relazioni sindacali e della rappresentanza, in questo come in altri settori analoghi, che solo per citarne alcuni investono l’area dell’elettrico, del gas-acqua, del tessile e della gomma plastica".

In programma un presidio organizzato da Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil

Piemonte presso la sede Enigaseluce di Torino, in via Nizza 150, dalle 8.30 alle 10.30.