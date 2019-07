Da domani al via la seconda edizione di Stupinigi Sonic Park

Il conto alla rovescia sta per terminare. Domani sera, con l’esibizione degli Skunk Anansie, che hanno scelto la provincia di Torino per la prima data italiana del tour che celebra i 25 anni di carriera, parte la seconda edizione di Stupinigi Sonic Park: musica, concerti e spettacolo in una cornice di straordinaria bellezza come la Palazzina di Caccia, Patrimonio dell'umanità Unesco.

Dopo il successo del 2018, che ha registrato 20 mila presenze in sei concerti, la produzione congiunta Reverse e Vertigo preannuncia nuove emozioni sotto le stelle, facendo salire a otto il numero degli appuntamenti in programma dal 4 al 18 luglio. Sabato 6 saliranno sul palco i nostrani Eugenio in Via Di Gioia, dopo numerosi sold out nei live club e nelle piazze di Roma, Bologna, Genova e Milano. Martedì 9 sarà la volta di una pietra miliare della musica italiano come Francesco De Gregori. Mercoledì 10 sbarcheranno a Stupinigi delle vere leggende del progressive rock, i King Crimson, per una delle tre tappe italiane che celebrano il loro mezzo secolo di storia.

Dopo un tour nei più prestigiosi palazzetti italiani, l'11 luglio i Subsonica porteranno una nuova, sensazionale scenografia ai piedi della Palazzina, con il nuovo album 8. Chiudono l'ultima triade di date i Marlene Kuntz, il 16, con un doppio concerto, acustico ed elettrico, nel trentennale della loro attività; l'ex frontman dei Dire Straits, il leggendario Mark Knopfler, con il suo nono disco solista Down the Road Wherever; infine, il 18, l'unica data piemontese del tour mondiale di Eros Ramazzotti, “Vita ce n'è”, per un omaggio ai suoi brani più cantati e uno speciale estratto in italiano e spagnolo dall'ultimo lavoro pubblicato.

Tra le novità della nuova edizione, Stupinigi Sonic Park – in accordo con il gemello Bologna Sonic Park – sarà uno dei primi festival musicali completamente plastic free. Al pubblico è semplicemente richiesto il contributo di 2 euro per l'acquisto iniziale di un bicchiere riutilizzabile. L'organizzazione dell'evento provvederà quindi a garantire acqua gratuita per tutta la durata dei concerti, erogata da appositi distributori. Oltre all'eliminazione della plastica monouso, verranno utilizzati materiali compostabili, per ridurre al minimo l'impatto ambientale e risolvere tutte le problematiche relative allo smaltimento dei rifiuti.

Il video “Take a chance” racconta i comportamenti più diversi e inaspettati: chi ha dimostrato spontaneamente rispetto per l’ambiente cestinando la bottiglia è stato festeggiato con una “vip experience” in omaggio.

Per favorire la fruizione da parte del pubblico della Palazzina, sarà possibile visitare la struttura in appositi orari prima dei concerti. E, grazie ad un servizio navetta, il pubblico potrà arrivare da corso Unione Sovietica fino a Stupinigi.

Per tutte le info: www.stupinigisonicpark.com