Accordo tra Regione e Sanpaolo: cassa integrazione anticipata per 260 lavoratori di Mercatone Uno

Accordo tra Regione, Intesa Sanpaolo e sindacati per anticipare la cassa integrazione a 260 lavoratori di Mercatone Uno . "Si tratta - ha spiegato il presidente del Piemonte Alberto Cirio - di un meccanismo ponte. Il lavoratore dovrà aprire un conto in Intesa e di fatto la banca anticiperà la cassa integrazione, in attesa del pagamento Inps".

"In Piemonte - spiegano Claudio Stacchini (Cgil Piemonte), Giovanni Baratta (Cisl Piemonte) e Teresa Caciotta (Uil Piemonte) - la potenziale platea di lavoratori che potranno usufruire di questo accordo è di circa 18-20 mila lavoratori: 3.700 sono in cassa integrazione straordinaria, 12 mila in contratto di solidarietà, circa duemila/tremila ricorrono al fondo di integrazione". "Purtroppo nella nostra Regione stanno aumentando le aziende che non riescono ad anticipare gli ammortizzatori sociali" concludono i sindacati.