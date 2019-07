Sono aperte le iscrizioni alla terza edizione di Professione Orchestra, il percorso formativo professionalizzante dedicato ai futuri professori d’orchestra nato dalla partnership tra l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, da sempre attiva nella diffusione del grande repertorio sinfonico e delle pagine d’avanguardia storica e contemporanea, e l’Accademia di Musica di Pinerolo, istituzione di perfezionamento musicale con un focus anche sulla musica da camera e il repertorio orchestrale.

Saper affrontare passi e soli del repertorio, affinare la propria flessibilità nell’esecuzione musicale, saper modulare il proprio contributo rispetto alle richieste dei diversi direttori musicali piuttosto che dei singoli referenti delle file, sono solo alcune delle competenze necessarie al professore d’orchestra. Su queste si focalizza il percorso proposto, completando la formazione accademica dei giovani musicisti under 30 grazie a un vero e proprio training on the job (affiancamento alle prove d’orchestra di produzioni della Stagione Rai 2019/2020) e a lezioni in aula, sia di strumento con le prime parti dell’Orchestra Sinfonica RAI che di musica da camera presso l’Accademia di musica di Pinerolo con Andrea Lucchesini e Lukas Hagen, docenti di fama internazionale.

Il percorso di perfezionamento è riservato ad un massimo di 96 allievi. La presentazione delle domande dovrà avvenire entro il 24 luglio 2019 (Accademia di Musica - tel 0121 321040 - segreteria@accademiadimusica.it).