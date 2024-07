Politecnico da 30 e lode, nella top 250 delle migliori università al mondo. 'Promossa' anche Unito

Prosegue il trend di crescita del Politecnico di Torino nella classifica delle migliori università al mondo QS World University Rankings: dopo l’ottimo 252° posto ottenuto nell’edizione 2024, l’Ateneo migliora di ben 11 posizioni collocandosi 241° tra gli oltre 1500 atenei internazionali presi in considerazione dalla classifica 2025. Anche in QS WUR 2025 si confermano, quindi, il posizionamento e l’autorevolezza del Politecnico di Torino al TOP 16% nel mondo.

La soddisfazione del rettore Corgnati

“Il raggiungimento della miglior posizione di sempre nel ranking QS è una grande soddisfazione per il nostro Ateneo che testimonia la qualità sempre crescente nelle missioni istituzionali della nostra istituzione" afferma il Rettore Stefano Corgnati “Il nostro obiettivo nei prossimi 6 anni sarà di consolidare il nostro posizionamento nel panorama internazionale, migliorando tutti quegli aspetti che renderanno il Politecnico di Torino pienamente attrattivo nell'ambito della formazione, della ricerca e del trasferimento tecnologico e verso la società, anche verso una strutturata cooperazione con mondo industriale e istituzionale. Abbiamo tutte le carte in regola per giocare questa partita".

Reputazione e impatto sociale

A trainare la performance del Politecnico in QS World University Rankings 2025 sono i due indicatori che valutano la reputation, da un lato quella legata al mondo del lavoro e dall’altro a quella accademica. Infatti, sono ben 29 le posizioni guadagnate in Employer Reputation, l’indicatore che valuta l’opinione dei datori di lavoro sulla preparazione di laureati e laureate del Politecnico, portando l’Ateneo in 165a posizione a livello internazionale e 2a tra gli Atenei italiani. L’Academic Reputation, invece, analizza la reputazione delle Università nel mondo accademico internazionale: in questo indicatore il Politecnico si colloca 213° tra tutte le università del mondo, con 12 posizioni guadagnate rispetto a quanto ottenuto in QS WUR 2024.

QS WUR prende in considerazione anche l’impatto sociale e ambientale degli Atenei con l’indicatore Sustainability, introdotto in occasione di QS WUR 2024 e in cui il Politecnico si colloca al 169° posto, migliorando di ben 94 posizioni la performance precedente.

Bene anche le pubblicazioni prodotte dai ricercatori

Infine, per la Citations per Faculty - l’indicatore che esprime la valorizzazione delle citazioni ricevute dalle pubblicazioni scientifiche prodotte dalle ricercatrici e dai ricercatori del Politecnico - l’Ateneo si colloca vicino alle TOP 250 al mondo.

'Promossa' anche l'Università di Torino

L’agenzia britannica Quacquarelli Symonds ha pubblicato il QS World University Ranking, forse il più noto ranking internazionale. Nell’edizione 2024-25 l’Università di Torino si colloca al 371° posto al mondo su 1500 atenei classificati, e oltre 5.600 valutati, 8° in Italia su 42 (nel 2023 era 10°). Il livello complessivo di performance di UniTo in questo ranking molto competitivo raggiunge ora il top 25% delle migliori università del mondo secondo QS, ovvero ottiene risultati superiori a tre quarti delle istituzioni considerate.

I parametri valutativi di QS considerati riguardano innanzitutto la reputazione, tra accademici (con peso del 30%) e nel mondo del lavoro (15%), l’occupazione dei laureati (5%), le citazioni per docente (peso 20%) come indice della qualità della ricerca e il rapporto studenti per docente (peso 10%) per la qualità della didattica. Il 15% misura l’internazionalizzazione dell’ateneo nel suo corpo docente e studente e nella rete di ricerca, viste come capacità di attrazione e collaborazione, e il restante 5% considera le politiche oggi cruciali sulla sostenibilità e l’inclusività.

Al top per sostenibilità e ricerca internazionale

L’indicatore in cui l’Università di Torino registra la performance migliore è la sostenibilità, al 132° posto a livello mondiale e 3° in Italia, seguito dalla rete di ricerca internazionale, in cui l’ateneo eccelle collocandosi al 204° posto. Continua a crescere la reputazione accademica, al 205° posto in risalita di altre 8 posizioni rispetto allo scorso anno. UniTo, inoltre, ottiene punteggi nettamente superiori ai valori mediani anche nei parametri delle citazioni per docente e dei risultati occupazionali, 245° al mondo e 4° in Italia.

Per quanto riguarda le classifiche disciplinari (subject ranking) pubblicate ad aprile, l’Università di Torino registra diversi ambiti di eccellenza, posizionandosi al 155° posto nella macroarea Life Sciences and Medicine (top 100 in Veterinary Science e top 200 in Agriculture & Forestry), al 235° posto nell’area Art and Humanities (42° al mondo in Philosophy e top 100 in Theology & Religious Studies), al 248° posto nelle Natural Sciences, al 303° posto nelle Social Sciences and Management (top 200 in Education) e al 352° posto in area tecnologica che include Computer e Material Science.